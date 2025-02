De Ezelinnen van Kuurne kleuren Vrouwendag

Op zaterdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseren De Ezelinnen opnieuw een hartverwarmende avond vol muziek, poëzie, inclusie en heerlijk eten. Dit initiatief brengt tal van Kuurnse vrouwen samen en ondersteunt een nobel doel: het verbeteren van de levenskwaliteit van vrouwen in de gemeente.

Internationale Vrouwendag biedt de perfecte gelegenheid om de stemmen en wensen van de vrouwen uit Kuurne te bundelen. “Vorig jaar hebben we 104 wensen verzameld en overhandigd aan het schepencollege”, vertelt Anne De Meester, voorzitter van De Ezelinnen.

Dit jaar slaan De Ezelinnen de handen ineen met Ubuntu (dagcentrum De Regenboog) en Spes Nostra (middelbare school). Cliënten van De Regenboog en leerlingen van Spes Nostra zullen zelfgeschreven gedichten voordragen over vrouw-zijn. Daarnaast zal Lien Vanhauwaert, oprichter en dirigente van koor Giocoso, een muzikaal optreden verzorgen. Katrien Bonte brengt een ode aan de vrouwen van Kuurne.

De avond biedt niet alleen een inspirerend programma, maar ook een culinair hoogtepunt. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid kaas- en charcuteriebuffet, terwijl cliënten van De Regenboog instaan voor het aperitief met hapjes en het dessert.

Schepen Isabelle Vereecke, bevoegd voor gelijke kansen, zal tijdens de avond het gemeentelijke beleid rond inclusie en gelijkheid toelichten. Daarnaast gaat de opbrengst van het evenement integraal naar het project ‘GoedGeregeld’ van Spes Nostra. “Te veel jonge meisjes hebben niet de financiële middelen om tampons of maandverband te kopen,” zegt Nathalie Adyns van de werkgroep GOK (Gelijke Onderwijskansen). “We willen ervoor zorgen dat er in elk toilet op school gratis maandverband beschikbaar is. Er zijn nog steeds meisjes die thuisblijven omdat ze geen menstruatieproducten hebben.” De Ezelinnen ondersteunen dit project en pleiten ervoor dat de gemeente dit initiatief uitbreidt naar alle lagere scholen in Kuurne, aangezien meisjes steeds jonger hun eerste menstruatie krijgen. (BRU)

Inschrijven via de Facebookpagina van De Ezelinnen of per e-mail via ezelinnen8520@hotmail.com. De deelnameprijs bedraagt 15 euro en omvat een aperitief met hapjes, het buffet, dessert en optreden van Lien Vanhauwaert.