De 42ste editie is er eentje om in te kaderen: “Wellicht zo’n 10.000 bezoekers”

Er is meer dan één reden om deze 42ste editie van de Sint-Maartensstoet in te kaderen. Het was de langste stoet ooit, met een recordopkomst qua publiek. En er was een ingetogen moment voor ordelid Alex Windel (Solex) en de overleden burgemeester Karlos Callens, die eveneens lid was van het Sint-Maartenscomité.

En misschien zorgde de Ardooise patroonheilige nog voor een weermirakel, want tussen ellendige regendagen door zorgde hij voor een leuk weertje op de hoogdag van 11 november. De 800 wandelaars van de Sint-Maartenswandeling op vrijdag werden wel bedacht met een nat pak, maar op de dag van de stoet hield de Sint de hemelsluizen dicht. Het hele programma kon dan stipt en droog afgewerkt worden. En zo werd de Sint warm onthaald in een nokvolle tent.

Feeststoet

Hoogtepunt was de feeststoet. De Belleman vroeg een moment van ingetogenheid voor de overleden burgemeester en ordelid Alex Windel (Solex), die jaren in de kleren van de kleinste reus, Mandje, kroop. Maar eenmaal de stoet in beweging kwam, stond het opgekomen publiek tot drie rijen dik. “Wellicht kunnen we spreken van wel 10.000 aanwezigen, want velen moesten hier koortsachtig zoeken naar een parkeerplaatsje”, horen we in de kringen van het comité.

Praalwagens

Dat we de langste stoet ooit zagen, was grotendeels te danken aan de invasie van tien KLJ-praalwagens die de stoet afsloten. Die van Meulebeke hadden de lachers op hun hand met de pipigate van Van Quickeborne. Ze zorgden voor een carnavalesk slot. Ardooie genoot nog lang na in de feesttent, waar de beloofde sfeer en ambiance bleef hangen. “Fier dat we hier alles gratis kunnen blijven aanbieden”, besloot Stefaan Devisschere van het inrichtend comité. (JM)