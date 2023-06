Davidsfonds zomerzoektocht strijkt neer in Roeselare en Zonnebeke: “Jong en oud haalt hier plezier uit”

Voor wat wel eens de Rolls Royce onder de Vlaamse zoektochten wordt genoemd, moet je tot eind september in Roeselare en Zonnebeke zijn. “Uiteraard leren niet-Roeselarenaars een nieuwe stad kennen, maar omdat ikzelf als maker niet van de streek ben, zullen de inwoners van Roeselare hun stad op een andere manier leren kennen”, voorspelt Peter Frison.

De zomerzoektochten van het Davidsfonds zijn al jaren immens populair. Van 21 juni tot 21 september zijn Roeselare en Zonnebeke de gastheren voor de 37ste editie. De vorige zoektochten leerden dat de komst van duizenden bezoekers niet ongemerkt zal voorbijgaan. “De mensen zullen vanuit heel Vlaanderen naar hier afzakken. Bij vorige edities telden we telkens ongeveer 20.000 deelnemers. Velen maken er een meerdaagse uitstap van en dat zullen de restaurants en cafés, de hotels en B&B’s zeker ondervinden. De editie Izegem zorgde voor een gemiddelde stijging van de omzet met twintig procent”, vertelt Peter Frison die de zoektocht in elkaar knutselde.

“Roeselare mag zich de hele zomer lang aan duizenden bezoekers verwachten” – Peter Frison

“Ik ben hier zelf enkele maanden geleden als toerist uit het verre Limburg aangekomen met de bedoeling jullie stad beter te leren kennen. Op het eerste gezicht lijkt het niet logisch dat een buitenstaander een zoektocht maakt in Roeselare, maar ik denk dat dit net een meerwaarde is. Ik kijk allicht met andere ogen naar Roeselare dan de inwoners zelf.”

De klassieker en…

“Nadat ik hier een paar dagen had rondgewandeld met en zonder een stadsgids, werd ik vooral gecharmeerd door Krottegem. Het is een wijk die zich bijzonder goed leent om Roeselare te belichten. Er is uiteraard het verhaal van Rodenbach, zowel de dichter als de brouwerij. En er is het verleden als industrieel gebied, wat voor heel wat verhalen zorgt. Misschien zien Roeselarenaars het niet zo, maar voor een buitenstaander valt bij een eerste bezoek vooral dat industrieel en handelsverleden op. Wat ik op mijn wandelingen in Roeselare heb gezien, vormt de basis voor de zoektocht. De wandeling is geen geschiedeniswandeling. Daarvoor bestaan er boeken genoeg en vind je van alles terug op het internet. Wie deelneemt, zal vooral zijn ogen en oren moeten openzetten als hij bijvoorbeeld langs de streetart of de bunker loopt. De zoektocht zal, zoals het in de vorige edities ook was, de deelnemers uitnodigen om nadien nog eens naar hier te komen om de stad verder te verkennen aan de hand van een extra streekgids die bij de zoektocht hoort.”

… de familiezoektocht

“Dat is wat we beogen met onze zomerzoektochten, de mensen laten proeven van een onbekende stad en zorgen dat ze nog eens terugkomen. De meeste deelnemers trekken meteen meer dan een dag uit voor de zoektocht. We hebben er eigenlijk twee. Er is De Klassieker, die bestaat uit drie wandelingen, twee in Roeselare en eentje in Zonnebeke, en dat is wel een uitdaging. Het is een zoektocht waarbij je als een echte Watson met vergrootglas op pad gaat en weinig voordeel zal halen uit een zoekmachine op het internet. En dan is er De Familiezoektocht die dezelfde routes volgt, maar iets toegankelijker is en waarbij klein en groot, jong en oud plezier kunnen halen uit de speurtocht.”

“Bezoekers kunnen onze culturele, historische en economische troeven ontdekken” – Kris Declercq

“Ik ben blij dat de grootste zoektocht van Vlaanderen naar onze stad komt. Op deze manier zullen zeker de bezoekers onze culturele, historische en economische troeven ontdekken”, klinkt het bij burgemeester Kris Declercq.

Digitaal

“Deelnemers kunnen de zoektocht digitaal aankopen”, aldus Peter. “Naast een zoektochtbrochure krijgen ze ook een streekgids waarin nog veel meer te ontdekken valt over Roeselare en Zonnebeke. Om die gids samen te stellen, deden we een beroep op ambassadeurs. Voor Roeselare waren dat regisseur Lieven Debrauwer, bokser Yves Ngabu en jeugdauteur en actrice Astrid Sercu.”

“En een belangrijke tip, onze zoektochten zijn uitermate geschikt om met de fiets te verkennen. Net zoals bij vorige edities mag Roeselare zich verwachten aan heel wat wagens uit heel Vlaanderen met fietsen op drager”, aldus nog Peter Frison. (Bart Crabbe)