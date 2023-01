Davidsfonds Ledegem haalt ‘roaring twenties’ naar L!NK

Het Davidsfonds Ledegem pakt op zaterdag 4 februari uit met een groots evenement in De L!NK. Aanwezigen wanen zich een hele avond lang in de jaren 20. Een aperitief met hapjes, een smakelijk diner met bijpassende wijntjes en een dessertbuffet. Om daarna een feestje te bouwen en een dansje te placeren op de dansvloer.

Dat zijn de ingrediënten van een groots opgezet evenement van het Ledegemse Davidsfonds. Zij schakelen The Burning Butchers in voor een uitgebreide maaltijd. The Mainstream Music Band kleurt de avond met een optreden in Great Gatsby-stijl.

Leden van het Davidsfonds betalen 65 euro, voor niet-leden is dat 10 euro meer. Inschrijven kan via de website www.davidsfonds-ledegem.be, via het emailadres hannelore.delva@skynet.be of via het telefoonnummer 056 50 60 59.

(BF/foto JS)