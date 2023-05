David Ferrant wil Prins Ferre van Bredene worden

De carnavalstoet van Bredene is nog maar net achter de rug en daar heeft zich al een eerste kandidaat voor Prins Carnaval 2024 gemeld. Het gaat om David Ferrant uit Bredene Dorp.

Na twee coronajaren had het er alle schijn van dat het carnaval in Bredene op sterven na dood was. Maar daar lijkt met de eerste kandidatuur voor Prins Carnaval 2024 nu verandering in te komen. “Mr Proper alias Gino Vansevenant, die in 2020 verkozen werd, wacht eigenlijk nog altijd op zijn opvolging”, legt Kurt Vansteenkiste, voorzitter van het Hof der Prinsen, uit. “Sindsdien hebben we geen prinsenverkiezing meer kunnen organiseren.”

De toekomst oogt echter opnieuw mooi voor het carnaval in Bredene. “Met David Ferrant (42) hebben we een eerste kandidaat voor de verkiezing van 2024 beet”, gaat Vansteenkiste verder. “David zal opkomen onder de roepnaam Ferre. Hij werkt als installateur bij de Covico-groep en woont in Bredene Dorp.”

David heeft de carnavalmicrobe blijkbaar thuis opgelopen. “Zijn vrouw werd in 2018 Prinses Groot Oostende en ook hun dochter blijkt een carnavaliste. Ze werd Jeugdprinses in Oostende. David wordt voorgesteld door de Koninklijke Showgroep Orde van de Wullok Oostende.”

De verkiezing van de Prins(es) Carnaval 2024 vindt plaats in het MEC Staf Versluys op 16 februari van dat jaar. Wie zich nog kandidaat wil stellen als Prins of Prinses Caranaval kan zich wenden tot het Hof der Prinsen Bredene (www.HDP-bredene.be). (MM)