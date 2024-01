Dansschool Diva steekt de straat over

Dansschool Diva vond de naam in de eerste letters van broer en zus Dimitri en Vanessa Convent. Zij namen in 2006 de school over en brachten ze naar de vroegere Kijkuitschool in de Moorselestraat. 18 jaar later werd de school te klein en nu opende Diva de nieuwe locatie, in een deel van de vroegere fabriek Ipso, met een opendeurdag.

“We lieten al enkele jaren geleden ons oog vallen op de deze locatie. In september kregen we pas groen licht om te starten met de werken en het is ongelooflijk dat we in dit hebben klaargekregen, met hulp van heel veel mensen, vrienden, familie en ouders”, steekt een enthousiaste Dimitri van wal.

“Er is veel meer parking en naast de drie nieuwe danszalen op de eerste verdieping hebben we nu onze eigen zaal. De uitschuifbare tribune biedt plaats aan 290 mensen en zorgt er voor dat we nu onze optredens in eigen beheer kunnen organiseren. Vandaag zijn er workshops voor elke leeftijd en een optreden van Ribbedebeats, een toffe band voor kinderen.”

Wedstrijden

“Iedereen is welkom bij ons, van kleuters tot volwassenen en ook de specials blijven we koesteren. Daarnaast willen we binnenkort deze locatie ook ter beschikking stellen van verenigingen. Dat kan toneel zijn of een koor, een spreekavond, we hebben ook zelf onze jaarlijkse quiz.”

Dimitri en Vanessa zitten niet stil. Diva maakt deel uit van de internationale dansorganisatie IDO en neemt zeven keer per jaar deel aan wedstrijden. Zelf organiseerden ze eind vorig jaar nog het wereldkampioenschap in Plopsaland, met 3.700 dansers uit 33 landen. De eerste wedstrijden staan eind februari op de agenda, het eerste weekend van maart is er de showcase voor Barcelona. Mei is de maand van de jaarlijkse shows en in de vakanties zijn er ook danskampen.

Gepolijst

“Het is zot wat hier is gebeurd. De rij bureaus hebben we uit elkaar gehaald en zoveel mogelijk gerecupereerd. De betonvloer is de bestaande bedrijfsvloer maar gepolijst. Dank aan architect aan Mieke Cosaert. Nu nog enkele nutsaansluitingen en we zijn helemaal klaar”, vervolgt Dimitri.

De nieuwe zaal is sfeervol. Een muur vol dansschilderijen verwelkomt je bij het binnenkomen, de cafetaria voelt warm aan met de vele prachtige dansfoto’s en enkele kunstige accenten. De tribune wacht op volk. “Wat ik doe is ook nuttig voor anderen. We hebben 24 lesgevers, de investering in deze locatie is ook om de dansers een betere kwaliteit te bieden en staat dus ook open voor anderen.” Een nieuwe periode voor KreaDanceDiva breekt aan.

Info: Kreadancediva.com.