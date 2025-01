Dammenaars klinken gezellig op het nieuwe jaar in Hoeke

Naar jaarlijkse traditie vond er op nieuwjaarsdag een nieuwjaarsreceptie voor alle Dammenaars plaats in Hoeke. Deze receptie in de kleinste Damse deelgemeente, nabij de oever van de Damse Vaart, wordt georganiseerd door Feestcomité Hoeke in samenwerking met het stadsbestuur van Damme. Het is al jaren een van de vroegste, zo niet dé vroegste, publieke nieuwjaarsrecepties in de brede regio. Tussen 11 uur en 13 werden alle aanwezige Dammenaars getrakteerd op drankjes en kleine hapjes. Naar gewoonte tekenden ook heel wat Damse politici present. In zijn gelegenheidstoespraak wenste burgemeester Joachim Coens (CD&V plus) iedereen een gelukkig nieuwjaar, maar hij nam ook de tijd om iedereen die zich inzet om mensen samen te brengen, te bedanken. “Elke week zou een warmste week moeten zijn”, liet de burgemeester verstaan. (PDV/foto PDV)