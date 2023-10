‘Dag van de Oldtimer’ aan de kop van de vaart in Roeselare: “Alle soorten oldtimers zijn welkom op het event”

Op zondag 15 oktober 2023 kan de klassieke autoliefhebber terecht aan de kop van de vaart in Roeselare. Ook de Kaaistraat en Trakelweg zullen gevuld worden met tal van oldtimers. Het evenement wordt georganiseerd door RDO Red de Oldtimer.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw Red de Oldtimer een Dag van de Oldtimer. Na Sint-Niklaas, Steendorp en Genk zakt de organisatie nu af naar Roeselare. Ook daar kozen ze voor een imposante locatie, namelijk de kop van de vaart, bekend om zijn voederfabrieken. De oude brouwerij van Rodenbach ligt er ook in de buurt.

Stefaan Depoorter is al heel zijn leven gepassioneerd en actief in de automobielsector. “Al enkele jaren heb ik mijn eigen car detail-bedrijf en ben ik IDA certified detailer”, vertelt Stefaan Depoorter van SD Carcleaning. “Slechts 16 personen in ons land zijn certified detailer. Ook ben ik bestuurslid bij de IDA International Detailing Association België. Deze is de leidende organisatie voor professionele detailing operators, leveranciers en adviseurs in de sector en actief in 58 landen. We zullen er ook staan met een grote stand van de IDA.” De vereniging zet zich in voor het bevorderen van de waarde van de professionele detailing-diensten.

Naamsbekendheid

De laatste jaren zit het car detailen in de lift. “Ik vond dan ook een mooie aangelegenheid om wat meer naamsbekendheid voor de organisatie te kunnen bekomen”, aldus Stefaan. “Want veel jonge detailers hebben geen weet van ons bestaan en ook niet van het feit dat wij trainingen en cursussen organiseren om de skills en technische kennis aan te scherpen. Alle categorieën oldtimers zijn welkom zodra ze de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt, ongeacht hun financiële waarde, want de slogan van Red de Oldtimer is: Elke Oldtimer Telt! Bij goede weersomstandigheden verwachten we meer dan 1.000 oldtimers.” (RV)

De ‘Dag van de Oldtimer’ gaat door van 11 uur tot 18 uur. Er zijn diverse eet- en drankkramen aanwezig en tal van standhouders. Inschrijven op voorhand is niet nodig. De toegangsprijs bedraagt 5 euro per persoon. Kijk op www.reddeoldtimer.be voor meer info.