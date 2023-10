Cultuursmakers Damme schenken prijzen aan winnaars zomerzoektochten

In de Cultuurfabriek in Sijsele maakte het bestuur van Cultuursmakers Damme, het voormalige vtbKultuur, de winnaars bekend van de drie zomerzoektochten in Brugge van afgelopen zomer. De winnaars kregen mooie prijzen, waaronder wijnpakketten. De eerste prijs in de zoektocht ‘buiten-gewoon anders’ is voor Eddy Van Acker uit Knokke-Heist, de tweede prijs voor Hilde Ryckeboer uit Loppem en de derde prijs voor Roland Devos uit Beernem. Bij de zoektocht ‘gastvrij’ is de eerste plaats voor Martine Tetaert uit Brugge, de tweede prijs voor Thierry Mestdagh uit Beernem en de derde prijs voor Daniël Dezutter uit Knokke-Heist. Bij de zoektocht ‘Zorgzaam’ ging de eerste prijs naar Catherine Dujardin uit Assebroek, de tweede prijs naar Dirk Deckers uit Brugge en de derde prijs naar Suzy De Keersgieter, eveneens uit Brugge. (PDV/foto PDV)