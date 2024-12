Creatieve workshops in gezellige Winterboerderij: Kinderen en ouders leven zich uit in De Lenspolder

Tijdens Winters Nieuwpoort kunnen gezinnen voor het eerst een bezoek brengen aan kinderboerderij De Lenspolder. Deze werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige Winterboerderij. In de gloednieuwe workshopruimte kunnen kleuters en peuters nog tot 5 januari gratis deelnemen aan verschillende workshops.

De Lenspolder is al meer dan 40 jaar een vaste educatieve en culturele waarde in Nieuwpoort en omstreken. Tijdens de schoolvakanties organiseert de boerderij een aantal activiteiten, hetzij op de boerderij of op het strand. Tot voor kort werden er enkel in het voorjaar en in de zomervakantie workshops en activiteiten georganiseerd, maar dit jaar opent De Lenspolder voor het eerst zijn boerderijpoortjes tijdens de kerstvakantie en neemt deel aan Winters Nieuwpoort. Twee weken lang verwelkomen de dieren en verzorgers gezinnen en kinderen op een sfeervolle ingerichte Winterboerderij.

Op een koude, maar zonnige vrijdagnamiddag brengen we een bezoek aan kinderboerderij De Lenspolder. Het is een drukte van jewelste. Er valt dan ook van alles te doen. Verdeeld over het atelier in het oude bakkerijgebouw, de stallen en de nieuwe workshopruimte, kunnen een honderdtal kinderen en hun (groot)ouders deelnemen aan workshops en voorleesmomenten.

We ontmoeten medewerkers Kyani Coulier (22) en Ann Vergauwen (57) nabij de nieuwe workshopruimte. “De eerste week van Winters Nieuwpoort was het heel rustig op de boerderij. Dat had natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Vanaf Kerstmis is het al een beetje beter”, vertelt Ann. “Het is de eerste keer dat we bezoekers ook tijdens de winter ontvangen op de boerderij. Er heerst een heel andere sfeer dan in het voorjaar.”

Kinderen leven zich uit in het nieuw workshopatelier. (foto ZB)

Nieuw atelier

In mei mocht De Lenspolder de deuren openen van hun gloednieuw knutselatelier. Tijdens de Winterboerderij kunnen bezoekers er de mooiste winterknutselwerkjes maken. “Vroeger konden we niet anders dan workshops organiseren in het bakkerijgebouw. We zijn heel blij dat we onze activiteiten dit jaar kunnen uitbreiden dankzij het nieuwe knutselatelier”, zegt Ann. “Verrassend genoeg trekken we ook in de winter veel volk. Zo kunnen kindjes aanschuiven aan de grimestand of kersttekeningen maken in ons nieuw atelier. Er worden iedere namiddag verhalen voorgelezen in de bakkerij.”

“We komen ieder jaar naar Winters Nieuwpoort. Het is de eerste keer dat we een bezoek kunnen brengen aan De Lenspolder. Er valt ook dit jaar opnieuw van alles te doen. Jammer genoeg waren we net te laat voor de grime, maar het is voor mijn kleinkinderen natuurlijk ook leuk om een tekening te maken”, zegt moeke Ann. (ZB)

Na een middag vol spelplezier, kan men genieten van lekkere warme dranken in Oma’s Boerderijbar. De Winterboerderij is nog open tot en met zondag 5 januari, telkens van 14 tot 20 uur. De boerderij is gesloten op 1 januari.