Comité kan niet meer wachten: eerste maatjes aan wal gebracht in Oostende

Zoals de traditie het wil, is vandaag het maatjesseizoen gestart in Oostende. De ‘nieuwe’ Hollandse maatjes worden over de grens nog even ingehouden tot 23 juni, maar het Maatjescomité kon het maatjesfestijn niet meer uitstellen.

De Crangon, met aan boord het eerste tonnetje Verse Maatjes, de organisatoren, de sponsors én minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne voer omstreeks 9 uur de havengeul van Oostende binnen en in stoet, begeleid door accordeonist Pulle Dupon, werd het naar het Visserplein gedragen.

De minister, ‘Meetje’ Wendy Van Wanten (al 10 jaar meter), ‘peter’ Luc Caals (13 jaar peter) en Pieter-Jan Kleinweg de Zwaan, ambassadeur van Nederland kregen op het podium onder massale belangstelling de eer om de eerste verse maatjes te proeven. Hun voorbeeld werd gevolgd door Glenn Dangreau, voorzitter van het Maatjescomité, Bart Tommelein, burgemeester van Oostende en Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene.

Optredens

Alle genodigden mochten daarna op het Vissersplein, naar hartenlust, maatjes met ouwe klare, nuttigen. Het feest werd geanimeerd met optredens van Stoffel Dekeyzer en The Maker Covers. Deze namiddag worden de verse maatjes aangeboden aan het publiek. Vanaf 15 uur volgt een optreden van The Silhouets, de Belgische Shadows.

Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het Maatjes Festival verder gezet met gevarieerde optredens. Ambiance verzekerd op het Vissersplein in Oostende.