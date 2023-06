Colette en Philippe zijn eerste bezoekers bij opening openluchtzwembad in Kortrijk

LAGO Kortrijk Abdijkaai gaf vandaag het startschot van hun zomerseizoen.

Ook centrummanager Elewin Werbrouck was aanwezig bij de opening om 12 uur deze middag. “Het is altijd een risico om een week eerder te openen, maar het is mede dankzij het ideale weer een voltreffer. De inwoners van Kortrijk keken er reikhalzend naar uit. Het openluchtzwembad is een buitengewoon charmante locatie, die authenticiteit kan je niet creëren.”

Vakantiegevoel

Philippe Lagae (70) en Colette Marrecau (65) zijn al jaren trouwe bezoekers. Zij wonen vlakbij aan het Koning Albertpark. “We zijn heel enthousiast dat het zwembad weer open is. We komen hier al meer dan 40 jaar, al van toen onze kinderen klein waren. We hadden een familieabonnement en ze kwamen soms tot twee keer per dag zwemmen”, vertelt Colette.

“Het is een prachtig zwembad met een reuzevakantiegevoel. Het geeft ons uiteraard een nostalgiegevoel. Ik kwam hier zelfs al als kind ook”, vult Philippe aan. Hij komt eerder voor de zon en het vakantiegevoel terwijl zijn vrouw – elke dag! – liever baantjes trekt.

Tussen de blije gezichten zie je ook die van cafetaria-uitbater Nick Verhaeghe (57). Hij moest omwille van verschillende tegenslagen waaronder corona tot twee jaar zijn cafetaria’s in LAGO Kortrijk Lagaeplein en Abdijkaai sluiten.

Nieuwe friteuses voor frituursnacks

“Ik heb de periode kunnen overbruggen en we zijn bezig met de put te dichten. We zijn er vol enthousiasme terug ingevlogen en hebben geïnvesteerd in nieuwe friteuses voor onze frituursnacks”, vertelt Nick. “Het leukste aan de cafetaria uitbaten is het vakantiegevoel en de sfeer die hier hangt. Iedereen is gelukkig en er zijn hier nog nooit problemen geweest.”

Het hoogtepunt van het programma is een meet and greet met Mermaid Celine op zondag 25 juni van 14 tot 15 uur met vervolgens mermaid initiaties. Om 18 uur is er een heuse mermaid party. Daarnaast is er ook een hindernissenparcours op het water en kan je snorkelen met een VR-bril en zwemmen tussen de haaien en tropische vissen.

LAGO Kortrijk Abdijkaai is nog tot en met zondag 3 september elke dag open van 12 tot 19.15 uur. Kom extra voordelig zwemmen en bestel je tickets vooraf via www.lago.be/kortrijk-abdijkaai. Hou er rekening mee dat bij de ingang een identiteitskaart (eID) is vereist vanaf 12 jaar.