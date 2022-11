Cocktailbar Blessed wordt Club Blessed: “Echt wel nood aan een plek om uit de bol te gaan”

Avelgem krijgt een club. Cocktailbar Blessed breidt uit en verandert daarom ook haar concept. Op oudejaarsavond openen Morgane en Gzim met hun feestlocatie in de Stationsstraat de deuren. “We willen openen met een knaller.”

Ze wilden eigenlijk gewoon alleen gaan wonen. Morgane Seys (26) en Gzim Hyseni (30) lieten hun oog vallen op een pand in de Avelgemse Stationsstraat. Klein detail: daar kwam ook een horecazaak bij. Niet meteen voer voor een automechanieker en een accountmanager? “We besloten er toch voor te gaan en zo openden we in februari onze cocktailbar Blessed”, vertelt Morgane.

Avelgem weer laten leven. Dat was het doel. En dat lukte wonderwel. “Uiteindelijk draaiden heel wat avonden uit op een feestje. Zo vroegen we ook vaker dj’s om te draaien. Er bleek een grote nood naar een plek om eens goed uit de bol te gaan”, weet Gzim.

En zo ontstond het idee om écht zo’n plek te voorzien. “Achter de bar zelf is nog een hele zaal, waar met de Miami nog een dancing was”, vertelt ze. “Met een nieuwe vloer, een lik verf, een VIP-gedeelte én een danspaal toveren we de ruimte om tot een club.”

“We willen de vibe vanuit de cocktailbar overbrengen naar de club. Je moet je er thuis voelen en fun kunnen hebben. Bedoeling is dat je hier eens alles kan vergeten”, klinkt het. Dat is een van de drijfveren van het koppel. “Mensen hier iets zien beleven, daarvoor doe je het. Een zotte avond is een herinnering voor het leven – en intussen ontstonden hier ook al heel wat nieuwe koppels.”

“Openen met een knaller”

In hun club, die ze op vrijdag en zaterdagavond openen, zal er R&B, hiphop, urban en commerciële muziek uit de boxen knallen. Er zal ruimte zijn voor zo’n 400 feestvierders. Openen doen ze op oudejaarsavond. “We willen meteen openen met een knaller. Vuurspuwers, danseressen, champagne en ook DJ Mezdi, bekend van onder meer Temptation Island en Ex On The Beach, komt draaien. Het moet wat over the top zijn om de avond van je leven te kunnen beleven.”

Met de komst van Club Blessed verdwijnt wel de cocktailbar. “We willen met de club mensen echt laten uitgaan – vroeger was de straat een echte uitgaansbuurt, dat willen we wat terug”, zegt Gzim. “Bedoeling is om van de bar op termijn een loungeruimte van te maken met een PlayStationhoekje en wat zeteltjes. Die zul je ook kunnen afhuren voor privéfeestjes. “

Alle info op de Facebookpagina Blessed Avelgem. De ticketverkoop voor de oudejaarsopening is net gestart.