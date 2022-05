Clublokaal en petanquebanen voor Brugse Tennisclub Sofoco

TC Sofoco begon veertig jaar geleden op een betonnen binnenpleintje tussen de hoge gebouwen van het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan. Daar werden de eerste tennisballen over en weer geslagen door leden van de personeelsvereniging Sofoco. Wanneer tennisclub De Blauwe Reiger enige tijd later naar de rand van de Sint-Pietersplas trok, verhuisde TC Sofoco naar de huidige gravelterreinen.

Eén van de vier tennisvelden maakt nu plaats voor een houten clubhuis van zo’n acht meter lang, een iets groter bijhorend zonneterras, een berging, een gezellige barruimte en ook een kleedruimte. “Via ons stedelijk subsidiereglement voor investeringen aan Brugse sportinfrastructuur kan de club vanaf vandaag beginnen met de bouw van een clubhuis”, klinkt de Brugse sportschepen Franky Demon. “De club gaat zelfs vanaf vandaag aan de slag met tal van vrijwilligers om plaats te maken voor de betonplaat die in juni wordt gegoten.”

Met deze vernieuwing wil TC Sofoco niet alleen haar huidige en toekomstige leden een warmere thuis aanbieden. “Deze plannen dateren reeds van tien jaar geleden en zullen nu met zekerheid een boost geven aan onze clubleden, en dan heb ik het niet enkel over tennis, maar over het sociale gebeuren in het algemeen”, pikt secretaris Martin Dejonckheere in.

TC Sofoco kijkt tevens verder dan de eigen ledenlijst. Zo zijn er verschillende personeelsverenigingen als Pevaz en Sodibrug op de tennissite welkom en zullen er aan de kinderen van het naastgelegen verblijf de Blauwe Lelie lesjes in balvaardigheid worden gegeven. “Ook voor de bewoners van de vele nieuwe appartementen in de buurt zal het clubhuis een aanwinst zijn. De buurt gaf aan dat zij petanquevoorzieningen willen en daarom worden er naast het clubhuis twee petanquebanen aangelegd. Ook voor hen zullen de deuren altijd openstaan”, aldus de schepen. De stad Brugge voorziet in een investering van 53.849 euro. De totale kostprijs van het project kost 67.312 euro. TC Sofoco wil de vernieuwde site met clubhuis en petanquebanen naar aanleiding van hun 40ste verjaardag in september officieel openen. (ACR)