City Sport beloont de beste ‘klakkedragers’ van de koers

Ter gelegenheid van het kampioenschap van Vlaanderen werd er voor de tweede maal gezocht naar de man met de mooiste en origineelste ‘klakke’ of pet. Een idee van Donald Debel waaraan de lokale perskring én pettenfabrikant City Sport graag hun deelneming aan gaven.

“Er was een tijd dat op de koers geen man te zien was zonder ‘klakke’. En de auto van City Sport, getooid met de grote pet, was er altijd bij als er gekoerst werd. Wat Waregem Koerse is voor de dames met de hoed, moet Koolskamp Koers worden voor de heren met de pet. Dankzij City Sport zijn we trouwens de pettengemeente van Vlaanderen”, opent Donald Debel.

Persprijs

De Ardooise perskring en City Sport scharen zich achter het initiatief. Vier jaar geleden won City Sport ook de Ardooise persprijs en met deze verkiezing van de ‘klakke’ van de Koers kon deze ambassadeur voor de gemeente extra in de kijker komen.

Tom Declercq is de huidige zaakvoerder van wat het oudste bedrijf van de gemeente is. Ze zijn er aan de vierde generatie toe. City Sport maakt wekelijks honderden petten en ze leveren die in meer dan tien landen. “We hebben zelfs een winkel in het Russische Sint-Petersburg, waar ze zot zijn van de Ardooise petten. De pet is overigens meer en meer in. De moderne man is pas helemaal gekleed als hij gekleed is van kop tot teen, en daar hoort een trendy pet bij.”

Bij elke wedstrijd zijn er winnaars. Drie ‘klakkedragers’, verkozen door juryvoorzitter Debel, mochten zopas aanschuiven in de fabriek van City Sport om er een modieuze pet te kiezen. Philippe Wyffels uit Wakken, Luc Declercq uit Ardooie en Filip D’Hooghe uit Ardooie. Zij lopen voortaan helemaal gekleed rond als ambassadeurs van de klakke. Troostprijzen waren er voor Ignace Louage, Marnick Declerck en Wies Vanden Berge. Er werd een receptie aangeboden in de Groene Dreve. (JM)