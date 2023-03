Circus Vegas komt in paasvakantie naar Harelbeke met nieuwe show

Circus Vegas komt met een nieuwe show naar West-Vlaanderen. Harelbeke krijgt de primeur. Van 5 tot en met 23 april kan je naar het circus op de parking van het Forestiersstadion aan de Stasegemsesteenweg. De voorstellingen hebben plaats telkens op woensdagen, zaterdagen, zondagen en alle paasvakantiedagen om 15 uur.

De zesde generatie van de circusfamilie Prein brengt een fantastisch spektakel met Amerikaanse inslag. Een echt circusfeest voor de hele familie, waarbij je de kinderen kan laten genieten van een unieke sfeer en een grote dosis nostalgie.

Grootste lasso ter wereld

Jongleurs, clowns, een cowboy-demonstratie met de grootste lasso ter wereld, mysterieuze illusies, lieftallige huisdieren, pony’s en lama’s en bovenal niet te missen, de verzameling gigantische dinosaurussen in werkelijke grootte. Maak een selfie met een authentieke circuspony en bewonder de moedige luchtacrobaat hoog in de Vegas-tent in het grote rad van de dood.

Er wordt aangeraden een 40-tal minuten voor het begin van de show naar het circus te komen om de prehistorische monsters te bezoeken of te jumpen op een springkasteel.