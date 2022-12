Circus Pipo slaat tenten op aan oc De Kleine Beer in Beernem

Aan cultuurcentrum De Kleine Beer tref je dit weekend de tenten van Circus Pipo. Het circusgezelschap gaf er woensdagmiddag al een show en maakt zich op voor twee optredens op zaterdag en zondag.

Het hele jaar door reist het gezelschap van Circus Pipo in België rond om er op verschillende standplaatsen shows te geven. Een vijftiental mensen werken mee aan de voorstellingen. “Dat doen we een deel met familie, een ander deel bestaat uit ingehuurde artiesten. Daarnaast doet er ook iemand de publiciteit en nog iemand anders verzorgt het secretariaat”, klinkt het. Woensdagmiddag was er al een eerste show, morgen is er een show om 15 uur. Zondag wordt nog opgetreden om 11 uur en om 14 uur.

“De bezoekers mogen zich verwachten aan een traditionele voorstelling. Dat wil zeggen dat er zeker en vast clowns te zien zijn, maar ook beroepsartiesten, jongleurs en acrobaten. Dit is al de derde generatie die met het circus bezig is”, laten we ons vertellen. Die generatie bracht ook modernere technologie met zich mee. Tegenwoordig heeft het circus een online ticketsysteem. “Daarmee zijn we een van de weinige in België. De verkoop via dat systeem boomt, want bijna 95 procent van onze tickets worden online verkocht”, klinkt het.

Tickets kosten tussen de 12 en de 23 euro, al zijn er via de website kortingscodes beschikbaar. Voor de voorstelling op zondag 4 december omstreeks 11 uur betalen volwassenen het kindertarief.

