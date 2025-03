Circus Ambroos betovert Kuurne met spectaculaire show waarin leden en leiding schitterden

Afgelopen zaterdagavond werd het jeugdcentrum van Kuurne even omgetoverd tot een heus circus voor het jaarlijkse ouderfeest van KSA Ambroos. De jeugdvereniging, die vorig jaar haar 60-jarig bestaan vierde, bracht een spectaculaire show waarin hun 150 leden en de leiding schitterden.

Elke groep nam een act uit de circuswereld voor zijn rekening, en na weken van oefenen zorgde dat voor een avond vol magie, spektakel en plezier. Ouders kregen zo een unieke inkijk in de activiteiten van hun kinderen binnen de jeugdwerking en waren tevens getuige van een show waar ze nog lang zullen kunnen over napraten. Na deze succesvolle show, die opgevoerd werd voor een nokvol jeugdcentrum, kijken de meisjes van KSA Ambroos nu al uit naar hun volgende evenementen, zoals de carwash, Are You Fuif en het ontbijt. Nieuwe leden zijn steeds welkom en kunnen zich aanmelden via www.ksa-ambroos.be. (BRU)