“Christoff komt naar Vossenberg”: ‘Oostnieuwkerke Bruist!’ maakt grote klepper bekend in programma

Het Avondmarktcomité, organisator van het jaarlijkse Dorpsfeest, verandert zijn naam naar Oostnieuwkerke Bruist! Het comité maakt alvast bekend dat Dean op 24 mei de trekpleister van het Dorpsfeest wordt. Op 21 november organiseert Oostnieuwkerke Bruist! een optreden van Christoff in De Vossenberg in Hooglede.

“Het Dorpsfeest start op 24 mei traditioneel met een wielerwedstrijd voor nieuwelingen”, weet woordvoerster Ilse Peperstraete. “Ook de Oostnieuwkerkse verenigingen zullen weer present tekenen met hapjes en drankjes, terwijl ook de kermiskramen weer van de partij zullen zijn. Dean, die om 20 uur optreedt, wordt de trekpleister van het Dorpsfeest. Dat wordt rond 22.30 uur afgesloten met een bruisend vuurwerk. In 2027 vieren we ons 25-jarig bestaan en dat wordt gevierd met een spectaculair feestjaar. Oostnieuwkerke zal twaalf maanden lang bruisen van activiteiten, evenementen en verrassingen.”

Nieuwe naam

“Ter ere van deze mijlpaal wijzigen we ook onze naam van ‘Avondmarktcomité’ naar ‘Oostnieuwkerke Bruist!’, een passende weerspiegeling van de levendigheid en verbondenheid die het comité uitdraagt. Met de naamsverandering willen we benadrukken dat Oostnieuwkerke een dorp vol energie en enthousiasme is. We zijn trots op wat we de afgelopen 23 jaar hebben bereikt en we kijken er naar uit om dit samen met de hele gemeenschap te vieren. Voor dit jaar plannen we ook een optreden van Christoff, Vlaanderens koning van de schlager. Dat vindt plaats op 21 november in De Vossenberg in Hooglede. We organiseren om de twee jaar een concert om het Dorpsfeest mee te helpen financieren en merkten bij de vorige editie dat de kerk van Sleihage wat te klein werd. Vandaar dat we voor het concert van Christoff uitwijken naar De Vossenberg. De kaartenverkoop zal aangekondigd worden op www.oostnieuwkerkebruist.be”