Christmas Village in Oostende blijft langer open

Op het Vissersplein in Oostende kunnen bezoekers nog iets langer genieten van Christmas Village. Gezien de voorspellingen van beter weer blijft Christmas Village open tot en met 3 januari. Op die manier krijgen de Oostendse verenigingen, die ter plaatse de chalets uitbaten, een extra steuntje in de rug.

Het Vissersplein wordt jaarlijks in de eindejaarsperiode omgetoverd tot Christmas Village. De chalets met glühwein, jenever, chocolademelk of andere typische kerstproducten worden hier uitgebaat door lokale verenigingen. De organisatie zorgt daar bovenop voor een leuke muziekprogramma en attracties om het plein helemaal in de kerstsfeer te doen baden.

Benny Van Vooren van organisator Look i Like zegt: “Christmas Village is voor veel verenigingen een belangrijke bron van inkomsten. Door de kerstmarkt met twee dagen te verlengen met het zicht op beter weer, hopen we dan ook dat er nog een mooie extra kan verdiend worden. We zijn heel blij dat het stadsbestuur heeft ingestemd om dit mogelijk te maken, kom dus zeker nog eens langs.”

Christmas Village op het Vissersplein is dagelijks open van 12.00 – 22.00 uur en dit tot en met 3 januari. Behalve op 31 december, dan sluit de Village om 18.00 uur.

Winter in Oostende

Tijdens de kerstvakantie kun je in Oostende ook nog verschillende andere gezellige bezienswaardigheden ontdekken. Kijk binnen in het Huis van de Kerstman, kom kerstshoppen en laat cadeautjes gratis inpakken in de inpakbar of verdwaal in een kerstboomdoolhof op het strand. Nagenieten van een gezellige dag doe je op de vernieuwde schaatspiste in het Leopoldpark, omringd door meer dan 50 chalets. Echte durvers kunnen het ijskoude zeewater trotseren tijdens de Nieuwjaarsduik op 7 januari.