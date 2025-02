Chocolatier Vandenbulcke opent The Chocolate Trail in aanwezigheid van minister Depraetere: een zintuiglijke reis door de wereld van chocolade

Heule heeft het eerste interactief belevingscentrum in een echte chocoladefabriek. Chocoladeliefhebbers kunnen vanaf vandaag in de The Chocolate Trail zien, voelen, ruiken én proeven hoe Vandenbulcke pralines maakt, van cacaoboon tot verfijnde creatie. In de 4D-cinemaruimte worden ze zelf een Petit Melo praline – een ervaring die alle zintuigen prikkelt. Instagram-waardige fotohoekjes, proefmomenten en een gepersonaliseerd doosje pralines maken de beleving compleet.

Wie chocolade zegt, zegt België! Onze lans staat wereldwijd bekend om zijn chocolade, maar een werkende chocoladefabriek op deze manier bezoeken en beleven was tot nu toe niet mogelijk. Chocolatier Vandenbulcke vult als eerste deze leegte in, een primeur in België.

“Als eerste belevingscentrum dat verbonden is aan een echt werkend chocoladebedrijf, biedt The Chocolate Trail een unieke kans om de magie van Belgische chocolade met al je zintuigen te ontdekken”, aldus Hanne Denturck, Marketing Project Manager van Chocolatier Vandenbulcke. “We tonen niet alleen hoe cacao wordt verwerkt tot chocolade, maar vooral hoe wij bij Vandenbulcke die chocolade verder verfijnen tot een wereldwijd geliefd product. Van de oorsprong van cacao en de boeren in Ivoorkust tot de verfijnde afwerking van pralines in de fabriek – elke stap komt tot leven. In onze 4D-cinemaruimte word je zelf een Petit Melo praline, terwijl interactieve displays, proefmomenten en Instagram-waardige fotohoekjes de beleving compleet maken.”

Innovatief en educatief

“Met The Chocolate Trail willen we onze bezoekers op een innovatieve en educatieve manier volledig onderdompelen in ons productieproces en de passie waarmee we al 75 jaar chocolade maken,” zegt Hanne Denturck. “Daarnaast staan we ook stil bij de innovaties die duurzame en kwaliteitsvolle chocolade mogelijk maken. Via initiatieven zoals Fairtrade en Bulckies World, ondersteunen we lokale boeren en dragen we zorg voor product, milieu, mens en maatschappij. We nemen bezoekers ook mee in de ontwikkeling van onze innovatieve bekroonde pralines, zoals Petit Melo, Cabosse en de Pulp ’n Choc Fruity Mix, gevuld met upcycled cacaovruchtpulp en fruitige smaken, die begin deze maand nog in de prijzen viel op de wereldberoemde ISM-beurs in Keulen.”

Nieuwe toeristische trekpleister in de Tinekesgemeente

The Chocolate Trail vormt een nieuwe toeristische trekpleister voor Kortrijk en verwacht jaarlijks 10.000 bezoekers te verwelkomen. Het belevingscentrum werd dan ook feestelijk geopend in bijzijn van Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere, Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe en Maxim Veys, schepen van Toerisme en Duurzaamheid

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Met de Chocolate Trail hebben we er een unieke ervaring bij in Heule. Bezoekers ontdekken er niet alleen de wondere wereld van chocolade maar ook hoe onze Kortrijkse ondernemers de goesting en drive hebben om zich voortdurend te vernieuwen en hun klanten altijd meer te bieden. Dit wordt zonder twijfel een trekpleister waar gezinnen, toeristen en chocoladeliefhebbers van ver zullen naartoe komen.” De komst van The Chocolate Trail is een mooie aanwinst als toeristische trekpleister voor de regio Kortrijk. Chocolatier Vandenbulcke is al lang een gevestigde waarde in Heule en met het nieuwe belevingscentrum des te meer. Terecht!

“We mogen fier zijn op onze Kortrijkse ondernemers. Deze reis door de wereld van chocolade, zet een mooie Kortrijkse traditie in de markt. Naast een unieke en speelse inkijk in het proces van boon tot chocolade, mag je ook nog proeven van deze lekkernijen. Alweer een leuke uitstap voor jong en oud in onze regio!”, zegt Vlaams minister van toerisme Depraetere. Ook schepen Maxim Veys is vol lof over The Chocolat Trail: “Met de komst van The Chocolate Trail heeft regio Kortrijk er niet alleen een fantastische toeristische trekpleister bij, het belang van ethische handel en Fairtrade chocolade wordt ook extra in de kijker gezet. Dat Chocolatier Vandenbulcke bijdraagt aan een duurzamere toekomst kan ik alleen maar toejuichen”. De minister zegt dat de helft van de Europese toeristen hun reiskeuze bepalen op basis van het culinaire.

Familiechocolade

Chocolatier Vandenbulcke is een familiebedrijf van de derde generatie met een passie voor Chocolade. Het bedrijf werd opgericht in 1949 door André Vandenbulcke en zijn echtgenote Olga Vandeweege. Zij maakten truffels die de basis legden voor de originele familierecepten die de smaakvolle chocolade van het bedrijf vandaag garanderen. Het assortiment bestaat uit vier: het innovatief assortiment met Petit Melo, het ecologisch assortiment met Pulp’n Choc, Het klassiek assortiment met zeevruchten, pralines en truffels en het feestelijk assortiment met de dragee-eitjes en chocolade hartjes. Het bedrijf is actief in meer dan 35 landen en heeft 40 vasten 30 seizoensmedewerkers in dienst. Chocolatier Vandenbulcke is Fair Trade gecertificeerd en richtte Bulckies World op, een reeks initiatieven die ten goede komen aan product, Milieu, mens en maatschappij.