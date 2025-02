Chiro Miengelienge pakt uit met Après Skiro in Den Traveir

Chiro Miengelienge pakt op zaterdag 8 februari uit met Après Skiro, een gezellig feest in jeugdhuis Den Traveir. Maar ook de jonge feestvierders worden niet vergeten.

Chiro Miengelienge brengt aanstaande zaterdag de Alpen naar Ledegem. Sneeuw zal er dan wel niet zijn, maar een stevig après-skifeestje zit er meer dan in. In jeugdhuis Den Traveir langs de Menenstraat organiseert de jeugdbeweging namelijk haar Après Skiro. Het feestje wordt gekleurd door verschillende enthousiaste dj’s. Om 21 uur trappen deejay Fluoveste en Mau het evenement af met hun favoriete muziek. Daarna geven deejay Dydrick, TBA en LNRT het beste van zichzelf van achter de draaitafel.

Winter edition Baraspi

Headliner dit jaar is DJ Mr. Majar. Hij is onder andere gekend van het evenement Promnight in Roeselare en radiozender TopRadio. DJ Fluoveste en DJ Mau keren daarna nog terug om het feestje op een gepaste manier af te sluiten. Tickets voor de fuif kosten 5 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via de leiders van de Ledegemse chirovereniging. Ook in Den Traveir zelf kan men nog aan kaartjes geraken in voorverkoop. De dag zelf betaal je twee euro meer. De organisatoren voorzien een vestiaire. Wie tijdens de fuif een hongertje heeft kan aanschuiven aan de foodtruck van Quin’s Burgers waar men een lekkere hamburger kan bestellen. Ook dit jaar wordt de PartyBob ingeschakeld om fuivers op een veilige manier thuis te brengen. Het initiatief bestaat inmiddels al meer dan tien jaar. Het busje bracht inmiddels al tal van Ledegemse feestvierders veilig thuis. Bij Chiro Miengelienge heeft men ook aan de jongste leden gedacht. Voorafgaand aan de grote fuif is er tussen 18 en 20 uur een kinderfuif.

Voor de plaatselijke chiro is het een erg drukke maand. Eind februari pakken de aspi’s van chiro Miengelienge uit met Baraspi – Winter edition. Het tweedaagse evenement vindt plaats in de sporthal van Ledegem. Op vrijdag is de bar van de aspi’s open vanaf 16 uur, op zaterdag vanaf 11 uur.