Charles Haelewyck wint workshop darts in Oostende

Inspelend op het succes van darts in de media en de goede prestaties van onze Belgen, had Peter Desnerck het origineel idee om een workshop darts te organiseren.

Hij rekende daarvoor op de deskundige hulp van veelvuldig Belgisch kampioen (enkels en dubbels) en darts-commentator op VTM, Erik Clarys. In een minimum van tijd waren de 40 plaatsen volzet. Zaterdag ging het er intensief aan toe in OC De Ballon en het was een plezier om de deelnemers, 39 heren en één dame, pijltjes te zien gooien naar één van de tien borden. Er heerste een gezellige sfeer en iedereen heeft veel bijgeleerd.

Na de workshop met zeven individuele opdrachten en score voor de deelnemers, stond ’s avonds een toernooi op het programma met 64 deelnemers, waaronder 6 dames. De finale van het darttoernooi werd gespeeld door Charles Haelewyck en Dieter Sandra.

Het was de ‘best of 7’ en de eindstand was 4-3 in het voordeel van Charles. Dieter scoorde drie keer ‘180’ en kreeg, naast de tweede prijs, ook de ‘Trofee 180’.

(FRO)