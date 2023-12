Centrumcomité zorgt voor gezellige ‘Kerst up de platse’

Op zaterdag 9 december moet Passendale een van de gezelligste dorpen van Vlaanderen worden. Met ‘Kerst up de Platse’ wil het centrumcomité sfeer en gezelligheid op het marktplein brengen.

Het centrumcomité van Passendale is een verzameling van verenigingen en vrijwilligers dat in 2001 is ontstaan. “Alles kwam tot stand uit de behoefte om tijdens de eindejaarperiode sfeer en ontmoetingskansen te creëren in het dorp”, zegt Germain Leenknegt. “Na een eerste bijeenkomst beslisten de Gezinsbond, KVLV, Landelijke Gilde, Markant en Unizo om verder te werken onder de naam Centrumcomité. Aanvankelijk werd gestart met een glühweinavond en vuurwerk en kunstige kerstbomen op het marktplein.”

Maar ook bij het centrumcomité evolueerden ze mee en een drietal jaar geleden werd de markt omgebouwd tot een kerstdorp. De markt wordt mooi afgesloten met tenten en er ligt een houten vloer. Nu al staat er een acht meter hoge kerstboom te pronken op het marktplein.

Circusinitiatie Woesh

De deelnemende verenigingen die de bezoekers willen verwennen zijn de Chiro, FC Passendale, Ferm, Gezinsbond, Gildevrienden, fanfare Sint-Cecilia, ouderraad VBS De Fontein, Sint-Audomarusruiters, vzw Het Hoefspoor en zorgboerderij De Passchhoeve en natuurlijk ook het centrumcomité zelf. “Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie met een schminkstand en eendjeskraam en van 18 tot 20 uur is er circusinitiatie door de vzw Woesh. Er is gezorgd voor groot en klein. Dit jaar zijn er ook ook feestvlaggen te verkrijgen om de huizen te bevlaggen. Zo wordt alles nog feestelijker. Mensen samenbrengen is belangrijk en een van de doekstellingen van ons comité. Niets gaat boven een leuke babbel en een ontmoeting. Daar zal tijdens Up de Platse in Passendale zeker geen gebrek zijn. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Om dit alles financieel blijvend rond te krijgen, werd in 2005 ook gestart met ontbijt aan huis op Moederdag en in 2014 een oldtimer-frontrit van 100 km op Vaderdag. Beide activiteiten worden nog steeds met succes georganiseerd.” (NVZ)