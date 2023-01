Celine (34) loopt door alle Roeselaarse straten: “Het verbaast me telkens weer dat er zo veel doodlopende straatjes zijn”

Je bent een sportieve dame en buiten het basketseizoen wil je wel een uitdaging aangaan. Wat te denken van alle straten van Roeselare aflopen? Dat is precies wat Celine Wybo uit de Melkweg aan het doen is.

Maar liefst 746 straten en 569 km, dat is de sportieve uitdaging die Celine Wybo (34) in april 2022 is gestart. Celine is administratief medewerker van de drie stedelijke basisscholen in Roeselare, maar is meest in De Brug te vinden. “Ik basket bij Avanti Dames Brugge en in het tussenseizoen wil ik absoluut blijven sporten. Ik ga dan graag lopen, maar via een vriend hoorde ik van de app ‘citystrides’. Daarop kun je van veel steden en gemeenten het stratenplan invoeren en alle straten van die stad of gemeente afwandelen of aflopen. Ook van Roeselare, ja.”

“Ik begon dus in april met alle straten van mijn stad af te lopen via een navigatie-app. De citystrides-app registreert hoeveel procent van de straten je hebt doorlopen en hoeveel km je hebt afgelegd. In Roeselare zijn er 746 straten over een totaal van 569 km. Maar pas op, ik ben niet de enige die dit in Roeselare doet en ik sta ook niet meer aan kop van het virtueel klassement. In juni stond ik wel op de eerste plaats, maar dan was het basketseizoen al een tijdje achter de rug en ik kon veel tijd vrijmaken om te lopen. Nu sta ik met 72 procent van de route op een vierde plaats en de eerstgerangschikte komt aan 84 procent.”

Doodlopende straatjes

“Afhankelijk van de vrije tijd en van de conditie hoop ik tegen juli volledig klaar te zijn met mijn stadsparcours. Tijdens het basketseizoen kom ik maar aan vijf km per week, maar buiten de competitie kan dat oplopen tot 20 à 30 km per week.”

“Wat me wel opvalt, is dat Roeselare heel wat doodlopende straatjes telt. Dat verbaast me telkens weer. En vaak gebeurt het dat er op het einde van een doodlopende straat toch een minuscuul wandelpaadje is dat naar een andere straat leidt. Maar als ik die straat heb doorlopen, moet ik toch meestal rechtsomkeer maken. Dat leidt inderdaad dikwijls tot verbaasde blikken bij bewoners die mij zien lopen tot het einde van hun straat en onmiddellijk terugkeren. En sommige mensen komen soms tot bij mij en zeggen me dat ik toch naar de andere straat kan door een wandelpaadje (lacht). Het is vaak best grappig.”

“Ik sport meestal alleen, maar soms krijg ik het gezelschap van buren en vriendinnen. Niet zo dikwijls van mijn man, neen. Als ik weg ben, moet hij thuis blijven om op onze dochters Lieze (8) en Hanne (5) te passen.”

“In Roeselare zijn er heel veel leuke straten. Dan denk ik aan de kleine straatjes in het Beitemse die vaak overgaan in een aardeweg. Maar ik loop ook heel graag van de sporthal van Beveren naar de Spanjeschool en langs het Krommebeekbos. En natuurlijk zijn er eveneens minder mooie straten om te voet te doen. Langs de Rijksweg en de Trakelweg moet je eigenlijk ’s morgens vroeg of in het weekend zijn. Anders is het veel te gevaarlijk vanwege het drukke verkeer en echt gezond zal het door die vele uitlaatgassen ook wel niet zijn. Wat ik van mijn eigen straat denk? Daar ben ik zeer tevreden over. Er wonen veel sportieve bewoners in de Melkweg en we praten graag en vaak over sportieve zaken.”