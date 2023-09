CC De Schakel viert 50ste verjaardag met dj-set Silver Sisters

Afgelopen cultuurseizoen vierde De Schakel zijn 50-jarig jubileum. Naast het traditionele programma had het cultuurcentrum heel wat extra’s in petto. De vijftigste verjaardag wordt op zaterdag 16 september afgesloten met een gratis avondfeest met een dj-set van Silver Sisters, een zijproject van de Compact Disk Dummies.

“Het seizoen 22-23 was één groot feest bij cc De Schakel”, vertelt communicatieverantwoordelijke Jorge De Wintere. “Van ons glamoureuze GALA-evenement tot de creatieve hoogstandjes van Plan D in Desselgem, inspirerende Expo-uitjes en onze rijdende schatkamer: De Bus.” In dat museum op wielen waren honderd gouden munten verstopt. Wie er een wist te bemachtigen, kan binnenkort zijn beloning ophalen.

Op het slotfeest van de 50ste verjaardag van De Schakel kan je die gouden munten namelijk omruilen voor een leuk aandenken. “We hebben een prachtige scheurkalender gemaakt met daarin de geschiedenis van het cultuurcentrum. Het is een eerbetoon aan vijf decennia van artistieke bloei, culturele verbindingen en gedenkwaardige momenten die De Schakel hebben gedefinieerd.”

Silver Sisters

Wie geen gouden munt wist te bemachtigen, kan op 16 september deelnemen aan de CirQ Bingo. De Schakel voorziet dan een meeslepende show met een bingomachine op de Zuiderpromenade. “Nadien volgt de muzikale traktatie. De gebroeders Coorevits – de Compact Disk Dummies – geven er het beste van zichzelf met hun funky zijproject Silver Sisters.”

Het feest ter hoogte van de esplanade voor de Schakelbox start om 20 uur en is volledig gratis. (LV)

Meer info vind je op www.ccdeschakel.be/slotfeest