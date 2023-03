Carnavalsstoet trekt door straten van Brugge

In Brugge was er zaterdagnamiddag de jaarlijkse carnavalsstoet. De Brugse Karnaval Raad mocht 18 kleurrijke wagens en groepen verwelkomen.

De stoet is om 15.30 uur vertrokken op het Zand en trok richting Markt en terug. Hun parcours moest flink ingekort worden door de werken in de Wollestraat en Katelijnestraat. De groepen en wagens kwamen uit alle hoeken waaronder Knokke-Heist, Zeebrugge, Zwankendamme, Maldegem,Staden en het eigen Brugge.

Er was heel wat volk in de winkelstraten voor de carnavalsstoet. De Brugse schepen voor cultuur Nico Blontrock kwam de organisatoren van de Brugse Karnaval Raad (foto) alle succes toewensen. De laatste carnavalsstoet in Groot Brugge is nog die van zaterdag 18 maart in Lissewege. De organisatoren daar van de Orde van de Pret verwachten 15 wagens en groepen. Meer kan er verkeerstechnisch niet gezien ze de grote baan tussen Brugge en Zeebrugge moeten dwarsen.