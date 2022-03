Carnavalsstoet in Lissewege lokte massa volk

In Lissewege was er zaterdagnamiddag de carnavalsstoet, voor het eerst sinds meer dan twee jaar.

De organisatoren van de Orde van de Pret mogen terecht fier zijn want de stoet werd in enkele weken tijd voorbereid. Pas na de versoepelingen van de Corona maatregelen raakte duidelijk dat een stoet en carnaval vieren zonder mondmasker en Corona Safe Ticket mogelijk zou zijn. Meteen mochten ze 15 carnavalwagens met groepen inschrijven. De vraag van andere groepen met wagen bleef komen maar ze mogen er omwille van veiligheidsredenen niet meer dan 15 toelaten.

Voor het eerst lieten ze ook kinderen van het dorp en carnavalisten zonder wagen meelopen in de stoet. In de straten van Lissewege was er heel wat volk. Na de jaren van Corona wou iedereen wel weer naar de stoet en nog carnaval vieren in de herbergen tot in de vroege uurtjes. In het dorp is er ook nog tot en met morgen kermis. Het vernieuwde en verjongde bestuur met voorzitter Kurt Stael hebben hen bewezen want de stoet is vlot verlopen. Prinses Stefanie mocht voor het eerst na haar verkiezing twee jaar geleden naar buiten komen.