Carnavalsraad zet pak activiteiten op de kalender: “Is er in 2025 eindelijk een carnavalsstoet?”

De Gemeentelijke Carnavalsraad Staden hoopt dit jaar voor het eerst een carnavalstoet te kunnen organiseren. De stoet is volgens voorzitter Peter Bervoets nodig om het carnavalsgebeuren in Groot-Staden echt helemaal te lanceren en om plaatselijke kandidaten voor de prinsen- en prinsessenverkiezing aan te trekken. De verkiezing van de prinsen en prinsessen carnaval is op 18 januari in zaal De Nestel.

“Er boden zich vier kandidaten aan voor de verkiezing van de diverse prinsen en prinsessen carnaval”, vertelt Peter Bervoets (55). “Regerend jeugdprins Liam Degryse is opnieuw kandidaat voor de titel van jeugdprins. Luna Degryse, zus van Liam en regerend jeugdprinses, stelde zich opnieuw kandidaat voor de titel van jeugdprinses. Sofie Algoet is dan weer kandidaat prinses carnaval, terwijl Eric Ameye kandidaat prins carnaval is. Met Sofie en Eric hebben we zo goed als zeker voor het eerst een prinsenpaar carnaval in Staden.”

“Onze prinsen- en prinsessenverkiezing vindt plaats op zaterdag 18 januari om 19.11 uur in zaal De Nestel in de Vijfwegenstraat 17 in Westrozebeke. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Met de toegangskaart is overigens een elektrische fiets te winnen. De fiets wordt uit de afscheurstrookjes van de toegangskaarten geloot. De winnaar moet wel aanwezig zijn om de fiets mee naar huis te kunnen nemen. De fiets wordt normaal iets na middernacht uitgeloot na de bekendmaking van de nieuwe prinsen en prinsessen.”

Nieuw thema

“Onze kandidaten jeugdprins en jeugdprinses zijn afkomstig uit Veurne, terwijl de kandidaten prins en prinses uit Kortrijk komen”, gaat Peter verder. “Het is de bedoeling om in de toekomst ook lokale kandidaten aan te kunnen trekken en dat kan alleen door het organiseren van een stoet. Die is voor ons evenwel financieel niet haalbaar. We hebben wel een spaarpotje, maar dat volstaat niet voor het organiseren van een stoet. Alle deelnemende groepen moeten immers betaald worden. We hebben het vroegere gemeentebestuur diverse malen aangesproken met de vraag of zij hun duit in het zakje willen doen voor de organisatie van de stoet, maar die vraag is vruchteloos gebleken. We hopen dat het nieuwe gemeentebestuur wel oren heeft naar onze vraag.”

Er staat voor januari alvast een vergadering met het nieuwe bestuur gepland rond het item. “We zijn er van overtuigd dat een stoet waaraan ook plaatselijke verenigingen deelnemen voor een enorme boost van het Stadense carnavalsgebeuren kan zorgen waardoor er zich ook kandidaten uit Groot-Staden zullen aanbieden voor onze prinsen- en prinsessenverkiezing. Volgend jaar zijn we opnieuw te gast op zes stoeten in onze provincie. We nemen deel aan de stoeten in Oostduinkerke, Menen, Roeselare, De Panne, Brugge en Lombardsijde. In die stoeten zullen we te zien zijn met een nieuwe wagen die we rond een compleet nieuw thema zullen uitbouwen. We weten al welk thema dat wordt, maar voorlopig kunnen we daar nog niets over kwijt. De aangekochte wagen werd volledig gestript en wordt momenteel opgebouwd rond het nieuw gekozen thema. Onze eigen stoet in Staden zou op zondag 6 april plaatsvinden, op voorwaarde natuurlijk dat het nieuwe gemeentebestuur bereid is om de stoet financieel te ondersteunen. We maken er dan meteen ook een driedaagse van met een bal op vrijdagavond, een officiële opening van het carnaval met receptie op zaterdag en de stoet op zondag.”

Batjes

De Carnavalsraad zet volgend jaar nog een pak andere activiteiten op poten. “Zo zijn we op zaterdag 24 mei met een stand op post op het Dorpsfeest in Oostnieuwkerke”, weet Peter Bervoets. “In augustus is er onze daguitstap. Die gaat meestal richting een pretpark. Verder is er ons eetfestijn. Daarvoor ligt momenteel nog geen datum vast. Van 27 september tot 4 oktober is er onze jaarlijkse reis naar het Spaanse Lloret de Mar. Die staat voor iedereen open, ook voor niet-leden van de Gemeentelijke Carnavalsraad. Verder hebben we plannen om de Batjes opnieuw te organiseren in Staden. We zouden die ook openstellen voor verenigingen.”

Deelnemers kunnen zich melden via carnavalsraad-staden@hotmail.com”.