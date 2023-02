Carnavalsparade De Waterlelie ttont zich als kleurrijk festijn

Gigantische legoblokjes, stoer uitziende ridders en vooral heel wat kostuums gemaakt uit gerecycleerd materiaal. De carnavalsparade van de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Waterlelie, toverde vrijdag heel wat glimlachen op het gezicht.

Met meer dan 100 waren ze, de leerlingen van de Waterlelie die stonden te trappelen om hun zelfgemaakte outfits aan de buitenwereld te tonen. “Alle klassen hebben een eigen thema gekozen en hebben dan ook rond dat thema kostuums gemaakt”, lacht meester Steven Verhulst. De leerkracht van de Kikkerklas zag hoe zijn leerlingen als legoblokjes op stap gingen. “Er werd voor de carnavalsoptocht nauw samengewerkt met de Mooimakers actie. Op die manier konden we niet alleen met heel wat gerecycleerd materiaal werken, we brachten ook nog een mooie boodschap over. Voor de stoet hebben we heel wat publiciteit gemaakt in de hoop dat mensen langs het parcours ons gaan staan opwachten.”

De oproep had alvast zijn impact niet gemist. Langs het parcours, dat verschillende centrumstraten van Moorsele besloeg, stonden honderden mensen met hun smartphone in aanslag. De parade sloot ook af met een tocht doorheen het rust- en verzorgingstehuis, zodat ook daar de bewoners werden ondergedompeld in de carnavaleske sfeer. (CLEL)