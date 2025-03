Carnavalsfeest luidt de vakantie in voor leerlingen van vrije basisschool Langemark

De laatste dag voor de krokusvakantie doken de kinderen én leerkrachten van de vrije basisschool van Langemark diep in de verkleedkoffer en dosten ze zich kleurrijk uit voor carnaval. “De kinderen zijn verkleed naar school gekomen en in de klas waren er activiteiten rond carnaval”, zegt directeur Hobie Dujardin, die zichzelf als Harry Potter verkleedde. “We kozen om het eenvoudig te houden en geen stoet te organiseren dit jaar.” Dat belette de kinderen niet om creatief voor de dag te komen. Populair dit jaar waren uiteraard weer Spiderman bij de jongens en de prinsessen bij de meisjes, maar wie spot er op de foto ook Mario en Luigi, twee keer The Flash en de beulen van Squid Game? (foto TOGH)