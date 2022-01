Carnaval in Zwevezele gaat opnieuw niet door, corona trekt streep door alle carnavalsfestiviteiten

De Orde van de Bolhoed nam met veel pijn in het hart, het besluit om de komende carnavalsfestiviteiten niet te laten doorgaan. Corona trekt voor de tweede keer op rij een streep door carnaval. “De carnavalseditie in 2023 zal een driedubbel en reusachtig feest worden”, benadrukt voorzitter Geert Styl.

Op carnavalszondag 27 februari zal er geen luide carnavalsmuziek op te merken zijn en zullen er geen verkleedde deelnemers of prachtige praalwagens te zien zijn in het Zwevezeelse carnavalsdorp. De ambiance en het warme dorpsgevoel zal spijtig genoeg niet aanwezig zijn. De Orde van de Bolhoed maakte eind vorig jaar hun plannen bekend om een alternatief aan te bieden voor het carnavalsfeest. Ondanks de blijvende coronaperikelen namen ze het moeilijke besluit om opnieuw een stop in te lassen.

Volledig uit de bol gaan kan niet

“Carnaval vieren met een prinsenverkiezing, een kroegentocht, kindercarnaval en uiteindelijk de mooie stoet zal er dit jaar opnieuw niet inzitten”, weet voorzitter van de orde Geert Styl. “Met de organisatie kwamen wij digitaal samen om een beslissing te nemen. Het werd een heel moeilijke beslissing. We vertoeven nu in code rood, erger kan het niet. Met dergelijke code kan je niks organiseren. Carnaval kunnen wij niet vieren zoals we het wilden vieren. Het eerste probleem is al het plaatsten van een feesttent en daarna met een beperkt publiek te werken. Een drankje drinken moet zittend gebeuren en dat is voor ons niet haalbaar. Als mensen carnaval vieren, willen ze volledig uit de bol gaan. De knotsgekke ambiance mag niet ontbreken en in tijden van corona ontbreekt dit juist wel”.

Geen carnaval in de zomer

Volgens de Orde van de Bolhoed is het laten doorgaan van carnaval een riskant gezondheidsrisico. Mensen samenbrengen is leuk en belangrijk maar de gezondheid van de mens is volgens de organisatie even belangrijk. “Aan de andere kant van het verhaal kijken we natuurlijk ook naar het gezondheidsaspect. We kunnen het ons niet voorstellen dat er na het feestvieren, tal van carnavalisten en toeschouwers besmet geraken. Dat risico willen wij niet nemen. De gezondheid van de mens is heel belangrijk en corona maakt het ons op het gebied van gezondheid heel lastig”.

Carnaval laten doorgaan komende zomer past niet in hun planning. “Wij zijn er geen voorstander van om de stoet naar een latere datum te verschuiven. Carnaval vieren we in de winter en dit alles in de zomer vieren kan voor ons niet. Het plaatje zou niet meer passen. Van één iets ben ik vrij zeker. In het jaar 2023 zullen wij mensen samenbrengen en driedubbel feesten. Het wordt beslist een reusachtig feest met alles erop en eraan. We blijven hoopvol.” (Nele Sabbe)