Carnaval in woonzorgcentrum Rozenberg

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel in Rozenberg. In elk geval doet de ploeg animatie, bijgestaan door tal van vrijwilligers, er alles aan om het leven in het wzc zo aangenaam mogelijk te maken. Geregeld een feestje, een spelletje of een vertelnamiddag zorgen voor afwisseling. Waar echter iedereen naar uitkeek, was het jaarlijkse carnaval. Het animatieteam van Hilde De Marez had in elk geval gezorgd voor een passend decor met podium voor optreden waar de oudjes en hun familie met volle teugen van genoten. Bewoonster Lucrèse Vandenbogaerde liet zich meedrijven met de polonaise. Ook de burgemeester liet zich niet onbetuigd en nam actief deel aan de carnavalsvreugde. (CLY/foto CLY)