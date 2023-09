Zytho, een gloednieuw studentencafé op ’t Hoge, opende gisteren officieel haar deuren

Lars Alleweireldt (26) en Sebe Debacker (28), uitbaters van Barsol in de Doorniksesteenweg, openen na enkele maanden renoveren hun nieuw studentencafé Zytho, naast Frituur Bossuwé ’t Hoge. Dat betekent een welgekomen nieuwe uitvalsbasis voor studentenclub Kerberus aangezien jeugdhuis Reflex in de Doorniksewijk moet plaatsmaken voor een nieuw woonproject van ION.

“We hebben de ambitie om van ’t Hoge een echte studentenbuurt te maken” – Lars

‘t Hoge in Kortrijk breidt uit met een nieuw studentencafé. Met aangrenzende cafés Barsol en Den Bross, en enkele panden verder Den Chips, vormden deze horecazaken de lokale uitgaansbuurt voor studenten, maar daar komt met Zytho verandering in. “Er waren gewoon te weinig studentencafés op Hoog Kortrijk”, zegt Lars. “We hebben de ambitie om van ’t Hoge een echte studentenbuurt te maken, nu was het aanbod met drie cafés heel pover ten opzichte van de 10.000 studenten aan VIVES. Er zitten al meerdere clubs op één café.”

“Er zijn weinig plaatsen waar je nog bier kan krijgen onder 2 euro” – Sebe

De naam Zytho komt van zythologie, bierkunde in het Grieks. “Er is keuze uit een 20-tal verschillende bieren. Kerberus nuttigt graag iets specialere of zwaardere biertjes. We zijn van plan om telkens een ‘bier van de maand’ te lanceren. Een pintje Bavik kost hier op woensdag en zondag slechts 1,90 euro. Er zijn weinig plaatsen waar je nog bier kan krijgen onder 2 euro. Op andere dagen kost een pintje 2,40 euro, net als in andere cafés op ‘t Hoge”, zegt Sebe.

Uitbating door studentenclub Kerberus

Kerberus zal ook instaan voor de uitbating van het café. “Het is een wisselwerking. Zytho is geen copy paste van Barsol, het is een café van en voor studenten. De sfeer zit ergens tussen het commerciële van Barsol en de hardere muziek van Den Bross. De openingsuren zijn gericht op studenten waarbij we bijvoorbeeld niet open zijn op vrijdag en zaterdag. We hopen elkaar te versterken en studenten op Hoog Kortrijk te houden met onder meer studentenfeesten met bijhorende acties en thema-avonden”, zegt Lars.