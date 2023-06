Zomerterrassen Ring Kortrijk gaan open op 17 juni: “Hele zomer genieten”

Op 17 juni viert Ring Kortrijk de opening van nieuwe terrassen. Ring Kortrijk doet dat met 3 grote dans- en muziekvoorstellingen en zomerse deuntjes van DJ Mathieu Santy en met ijsjes van Frederick’s Ice Cream Ba en frisse zomerdrankjes.

Sinds 1 oktober 2021 gaat het winkelcentrum Ring Shopping als ‘Ring Kortrijk’ door het leven. Dit ging gepaard met de start van het eerste deel van de VernieuwRING, het renovatieproject van de nieuwe gevel, evenementenplein binnen- en buitenplein, parking en groene rustzones. Dit alles ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ring Kortrijk. Het feest trok toen 20.000 bezoekers aan. Het is een ontmoetingsplaats geworden waar mensen niet alleen terechtkunnen om te winkelen, maar ook voor andere vormen van ontspanning.

Intussen werd ook een nieuw logo gelanceerd. Ring Kortrijk werkte daarvoor samen met de Kunstacademie Kortrijk. Nu wordt het twee deel aangepakt van de VernieuwRING Ring Kortrijk met de opening van de nieuwe terrassen buiten. “We nodigen al onze huidige én nieuwe klanten uit om mee te genieten van de opening van het terrassenseizoen. Geniet de hele zomer lang van onze relaxzone op het eventplein”, aldus manager Charlotte Nahon en marketingcoördinator Babette Schotte.

Nieuwe horecazaken

OP 17 juni wordt de grote opening gevierd van het evenementenplein en de gloednieuwe horecaterrassen. Het evenementencollectief Soul15 verwent de bezoekers met 3 grote dans- en muziekvoorstellingen: om 13, 15 en 16.30 uur. Daartussen zorgt DJ Mathieu Santy voor zomerse deuntjes op het plein. Natuurlijk kan op een stralende zomerdag een ijskar niet ontbreken: Frederic’s Ice Cream Bar staat daarvoor in. Ook frisse zomerdrankjes zullen talrijk aanwezig zijn. Wie langskomt kan een draai aan het rad geven en een gratis ijsje winnen of zomerse Ring Kortrijk goodies.

De vernieuwRING is na de opening van de terrassen niet ten einde. “In de toekomst blijven wij onszelf vernieuwen met nieuwe winkels, nog meer nieuwe diensten en nieuwe horeca. De eerste volgende opening is Madame Croqu’o, een nieuw en jong concept in Ring Kortrijk. Vanaf 17 juni kan je daar terecht voor op steen gebakken hoevecroques, bagels, verse slaatjes en soepjes. Daarnaast serveren ze ook smaakvolle koffies met dessertjes of een stukje taart. Kortom een grote lokale aanwinst voor het shoppingcenter.”

Daarnaast wordt er zoals steeds volop ingezet op klantvriendelijkheid met een bijzonder oog voor detail. Verder is The Point het kloppend hart van Ring Kortrijk met een pakjesdienst, droogkuis, kopie & print service, verschillende uitleendiensten en nog veel meer.