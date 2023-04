Zomerbar Sprink en Drink in Moorslede krijgt vervolg: “Met nog meer springkastelen en nu ook frietjes”

Na een geslaagde eerste editie in 2022 pakken Eline Hoorne en Nils Vercaigne ook deze zomer uit met hun zomerbar Sprink en Drink. Het Moorsleedse koppel voorziet in extra zitruimte voor de volwassenen, kinderen kunnen zich uitleven in het 500 vierkante meter springkastelendorp. “Met iets meer springkastelen en op vrijdag en zaterdag frietjes voor de hongerigen.”

Nils Vercaigne verhuurt al jarenlang springkastelen. Samen met zijn vrouw Eline Hoorne kwam Nils vorig jaar op het idee om een zomerbar vol springkastelen te lanceren. “We zijn beiden leerkracht aan Viso in Roeselare. Tijdens de zomervakantie was er dus ruimte voor een dergelijk initiatief.”

Nieuwe springkastelen

De eerste editie van Sprink en Drink werd een succes. “Op de drukste dag waren we zelf volzet en moesten we jammer genoeg mensen weigeren. Dat hopen we deze zomer niet te moeten doen. We breiden daarom een beetje uit”, aldus Nils. Het aantal zitplaatsen in de zomerbar wordt verhoogd van 270 naar 320 en het springkastelendorp breidt uit van 400 naar 500 vierkante meter. “Kinderen kunnen zich volop uitleven op enkele nieuwe springkastelen. Voor de kleuters voorzien we dit jaar in een afgebakend gedeelte waar ook zij lekker kunnen springen.”

Frietjes en desserts

De ruime drankenkaart blijft behouden, maar op het vlak van eten zal er dit jaar ook iets meer zijn. “Onze tapasschotels sloegen aan en keren terug, maar we merkten dat sommige mensen omstreeks 18 uur toch naar huis gingen om te eten. Dit jaar staat er op vrijdag en zaterdagavond een frietkraam, zodat de bezoekers nog iets langer kunnen blijven zitten om te genieten van een frietje”, aldus Eline. Op zondag keert het dessertkraam terug naar de hoeve in de Molenstraat.