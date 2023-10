Zevendaagse van De Geverfde Vogel tussen kerst en nieuw: “Grote namen zoals Jeroen Delodder en Red D & Lady Lynn staan op de line-up”

Met de tiendaagse ‘Robeirs Final Farewell Tour’ nam Robbert Vandaele vorig jaar afscheid van De Geverfde Vogel. “Het bijna non-stop feesten tijdens de eindejaarsperiode viel bij veel mensen enorm in de smaak, dus we doen het gewoon opnieuw. Ik hoop in totaal 2.000 feestvierders over de vloer te hebben”, zegt uitbater Gilles Hubert (25).

Van maandag 25 december tot en met oudejaarsavond zal je in De Geverfde Vogel in de Burgemeester Reynaertstraat bijna non-stop kunnen feesten. De inkom is gratis en uitbater Gilles zal alle dagen aanwezig zijn. “Veel mensen vonden het tiendaagse afscheidsfeest van Robbert leuk. Het concept sloeg aan, dus dacht ik, misschien moeten we hiervan een jaarlijks concept maken”, zegt Gilles. Net zoals vorig jaar komt er opnieuw een reünieavond op donderdag 28 december waarbij gewezen resident dj’s muziek draaien en oud personeel achter de bar staat.

“Het is de bedoeling om De Geverfde Vogel en daarmee ook Kortrijk op de kaart te zetten zodat meer mensen buiten de regio naar hier afzakken”

De indrukwekkende line-up werd intussen bekendgemaakt. Para Baia geeft maandag de aftrap, gevolgd door Audiowave op dinsdag met een special guest. Woensdag draaien de Heulse dj Fragil en Lafosse, donderdag staat de reünieavond gepland en vrijdag komt niemand minder dan Lady Lynn live zingen met Red D. Op zaterdag staan Woodruff en Jeroen Delodder achter de dj-booth. Zondag, op oudejaarsavond, nemen vaste dj’s Stereotroopers en Cjaloe het over.

“Het is de bedoeling om De Geverfde Vogel en daarmee ook Kortrijk op de kaart te zetten zodat meer mensen buiten de regio naar hier afzakken. Met grote namen zoals Jeroen Delodder en Red D & Lady Lynn hoop ik mensen aan te trekken”, vertelt Gilles die met de zevendaagse ook zijn één jaar overname viert.

“Voor het eerst introduceren we een cocktailtap. Een primeur! Het is de eerste keer dat een café van Bacardi zoiets krijgt om te gebruiken”

De jonge uitbater heeft kosten noch moeite gespaard om mensen een wow-gevoel te geven. “Naast een magnifieke line-up, zal het decor een upgrade krijgen. Ik kocht extra verlichting bij en de dj-booth wordt verplaatst naar het midden in de zaal. Daarnaast heb ik nog meer verrassingen in petto.”

Tegen dan zal ook de sfeervolle houten kersthut opnieuw buiten staan en kunnen feestvierders ook achteraan bij de backbar bestellen. “Voor het eerst introduceren we een cocktailtap. Een primeur! Het is de eerste keer dat een café van Bacardi zoiets krijgt om te gebruiken.”