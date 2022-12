“Winterbar De Boeie is een tweedaagse bruine kroeg”

Benjamin Gryp en Tom Neyens zetten op vrijdag 16 en zaterdag 17 december een winterbar neer aan de sporthal op Jonkhove. “Iedereen is welkom in onze bruine kroeg”, aldus de vrienden die met hun vereniging De Boeie een reddingsboei willen zijn voor de teloorgang van de dorpscultuur.

De Boeie is de kersverse vereniging van Benjamin Gryp en Tom Neyens. “Hoewel de oorsprong van De Boeie verwijst naar het dialect voor een loods of hangar, waar het verhaal voor ons begon, willen we anderzijds ook een reddingsboei zijn voor de teloorgang van de dorpscultuur”, beginnen de Aartrijkse vrienden.

Een eerste evenement organiseert het duo op vrijdag 16 en zaterdag 17 december op de parking van de sporthal op Jonkhove. “Onze Winterbar wordt een tweedaagse bruine kroeg van formaat. Naast de bartent van 50 vierkante meter, zal er ook ruimte zijn om buiten onder parasols te genieten van uw winterbier, verwenkoffie of tapasplank. Laat regen dus geen reden tot afwezigheid zijn. We maken er samen een fantastische tweedaagse van. Van streekproducten tot Poelkapelse kerstbomen, er is voor elk wat wils. Uiteraard vergeten we de kinderen ook niet. Zij kunnen zich uitleven op het speelplein dat we voor de gelegenheid zullen voorzien van extra verlichting.”

Op de horecabeurs in Gent kozen Tom en Benjamin, wat de speciaalbieren betreft, voor een samenwerking met Brouwerij Strubbe uit Ichtegem. “We serveren Keyte blond en bruin op tap, en Keyte kriek, een superlekker kriekbier in fles. Daarnaast bieden we nog heel wat verschillende warme -en koude dranken, tapas, sneukelingen, muziek en sfeer aan in een gezellig decor. Dat mag je letterlijk nemen. Zoals je de bar ziet op de foto, zo zal heel de tent ingekleed zijn. Een echte bruine kroeg dus.”

Winterbar De Boeie is open op vrijdag 16 december van 15 uur tot middernacht en op zaterdag 17 december van 15 uur tot één uur ‘s nachts. “We hopen dat ons eerste evenement een succes mag zijn. We zijn van plan om met de opbrengst een tweede evenement te organiseren. Wellicht zal dat komende zomer zijn.”

Lichtjeswandeling

Op 16 december organiseren ook Inspirant Aartrijke en de bijzondere school Zonnehart een activiteit in samenwerking met basisschool De Fonkel. Van 15 tot 21 uur is iedereen welkom aan Zonnehart voor de lichtjeswandeling of een bezoek aan de kerstmarkt met leuke kraampjes en kinderanimatie. De wandeling loopt van 17 tot 19 uur.

(BC)