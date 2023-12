West-Vlaanderen blijft vuurwerkgek op oudejaar: “Gevaarlijk? Niet als je je verstand gebruikt”

Nergens anders in Vlaanderen is vuurwerk tijdens de eindejaarsfeesten zo populair als bij ons. Liefst 52 van de 64 West-Vlaamse gemeenten laten feestelijk geknal bij de overgang van oud naar nieuw toe en bij de Vuurwinkel in Marke bij Kortrijk is het momenteel razend druk. In amper veertien dagen tijd krijgt de speciaalzaak meer dan duizend klanten over de vloer, op zoek naar kwaliteitsvol en vooral veilig vuurwerk. “Vuurwerk is zoals een keukenmes: enkel gevaarlijk als je het niet gebruikt volgens de regels van de kunst”, klinkt het.

Hun klanten zakken uit alle uithoeken van West- en Oost-Vlaanderen af naar de Vuurwinkel in Marke. Met één groot doel: het stevig doen knallen met oudejaar. En die liefhebbers van het betere vuurwerk zijn met meer dan ooit, zo blijkt. “We zien het aantal klanten jaar na jaar stijgen”, zeggen Kasper Desmet (31) en Wouter Lefevre (43), twee van de vele krachten achter het Vuurwinkel-verhaal.

De zaak zag een dertiental jaar geleden het levenslicht onder impuls van bezieler Thomas Desmet (42), die deze week na een dappere strijd tegen een slepende ziekte jammer genoeg overleden is. Onder de noemer Visual FX verzorgt de Vuurwinkel pyrotechnische projecten voor festivals, met Movie FX werkt het dan weer aan special effects voor tal van binnen- en buitenlandse films en series.

“Mensen hebben echt oren naar ons advies. Ze beseffen ook dat vuurwerk geen speelgoed is”

“Maar december staat quasi volledig in het teken van de kern van onze onderneming: vuurwerk. “We merken al enkele jaren dat de populariteit weer in de lift zit. De overgang van oud naar nieuw willen mensen met wat geknal en gefonkel aan de hemel vieren. En daarvoor zijn ze bij ons aan het juiste adres.”

De Vuurwinkel groeide doorheen de jaren uit tot een referentie. “Een plek waar je kwaliteitsvol vuurwerk mét advies voor veilig gebruikt kan aanschaffen”, benadrukken Kasper en Wouter. “Wij beschikken sinds 2020 over de grootste opslagplaats van West-Vlaanderen, conform de strengste reglementeringen: een betonnen bunker met sas en brandwerende deuren, alarm, rookdetectie, inbraakbeveiliging… We laten niets aan het toeval over.”

Kofferlading advies

Bij de Vuurwinkel zien ze alle lagen van de bevolking passeren. “Jong en oud, van arbeiders tot bedrijfsleiders. Het valt op dat iederéén van vuurwerk houdt. En die kopen allerhande soorten: van enkele rotjes tot grote vuurpijlen en zogenaamde batterijen: vuurwerk dat je op de grond plaatst en een serie aan oogverblindend geknal produceert.”

© JOKE COUVREUR

Bij de Vuurwinkel hanteren ze één grote constante: wie bij hen aanklopt, gaat niet alleen met degelijk vuurwerk naar huis, maar ook met een kofferlading advies. “Dat vinden we minstens even belangrijk als het feit dat we enkel topproducten in de rekken hebben liggen. Voor elke klant nemen we uitgebreid te tijd om hem of haar op de risico’s te wijzen. Maar als je onze raad op de voet volgt, sluit je elk mogelijk gevaar uit.”

De eerste vraag die we iedereen stellen: hoeveel plaats heb je om vuurwerk af te schieten?. Op basis daarvan kunnen we iemand wegwijs maken in ons breed gamma. We geven iedereen ook een aansteeklont mee, zodat ze met de vuurbron nooit rechtstreeks bij het vuurwerk moeten komen.”

Die raad wordt haast altijd goed opgevolgd. “Mensen hebben echt oren naar het advies dat we als gecertificeerde pyrotechnici meegeven. Ze beseffen ook dat vuurwerk geen speelgoed is. Áls er ongevallen gebeuren, is dat omdat er alcohol in het spel is, of omdat het om illegaal vuurwerk gaat, waar de herkomst niet duidelijk van is. Wij weten perfect wat we verkopen en waar het vandaan komt.”

Geluidsarm?

Voor het achtkoppig team van de Vuurwinkel is eindejaar telkens een topperiode. “Erg druk, maar we genieten er met volle teugen van om rechtstreeks contact te hebben met onze klanten. Iedereen vertrekt hier opgetogen, klaar om van oudejaar een feest te maken. Op een verantwoorde manier.”

“Geluidsarm vuurwerk is een modeverschijnsel. Mensne willen het horen knállen. En dat hoeft niet per se nefast te zijn voor huisdieren”

Elke keer het over vuurwerk gaat, steekt ook de discussie over de geluidsarme variant op. “Een modeverschijnsel”, omschrijven Kasper en Wouter dit. “Wij hebben een paar dergelijke producten in voorraad, maar er is amper vraag naar. Mensen willen het horen knállen. Dat hoeft ook niet per se nefast te zijn voor huisdieren.”

“Een tip voor baasjes: hou de gordijnen gesloten en leg wat muziek op. Maar nog belangrijker is om vooral zelf rustig te blijven. Wie opgefokt is wanneer er vuurwerk afgeschoten wordt, zal zijn emoties onbewust op zijn huisdier overzetten. En een tip voor wie zelf vuurwerk wil lanceren: verwittig al je dichte buren. En onthoud goed, locatie is alles. Een dichtbevolkte omgeving vermijd je best.”

Het voltallige team achter de Vuurwinkel. © Joost Demuynck

In West-Vlaanderen wordt vuurwerk nog vrijwel overal toegestaan, in grootsteden als Antwerpen geldt dan weer quasi nultolerantie. “Bijzonder jammer dat vuurwerk op bepaalde plaatsen haast synoniem staat met gevaarlijk. Terwijl het een prachtige traditie is! Bij ons houden mensen zich ook mooi aan de afspraken.”

“Wie het op een correcte manier gebruikt, zorgt er mee voor dat deze mooie traditie blijft bestaan. Want een oudejaarsavond zonder vuurwerk, dat klopt gewoon niet. Het is de moderne versie van een eeuwenoud ritueel om boze geesten bij de start van het nieuwe jaar te verjagen. Dat willen we graag mee in stand houden.”