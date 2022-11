Wedstrijden Rode Duivels op groot scherm in Sint-Pieterszaal: “Het wordt een leuk feest”

Net als het voorbije EK en WK zorgt veldvoetbalploeg Sportvrienden Kuurne er tijdens het WK in Quatar opnieuw voor dat alle wedstrijden die onze Rode Duivels spelen te zien zullen zijn op groot scherm. Ditmaal echter niet in zaal Kubox, maar wel in de Sint-Pieterszaal. De eerste wedstrijd staat gepland op woensdag 23 november om 20 uur.

Voor voetbalfans die er tegen opzien om helemaal alleen de wedstrijden van onze Rode Duivels te volgen, is er goed nieuws. Alle wedstrijden die onze nationale ploeg speelt, zullen op groot scherm worden vertoond in de Sint-Pieterszaal. Ten minste drie wedstrijden van onze Rode Duivels zullen er te zien zijn op een groot scherm, aangevuld met alle volgende wedstrijden van onze nationale ploeg op het tornooi. Zolang onze Rode Duivels blijven winnen, kan je elke duivelse match meebeleven in de Sint-Pieterszaal. Veldvoetbalploeg Sportvrienden Kuurne is niet aan zijn proefstuk toe, gezien de vriendenploeg ook al in zaal Kubox diverse EK- en WK-wedstrijden op groot scherm bracht. “Zaal Kubox was helaas niet meer vrij, waardoor we dienden uit te wijken naar de Sint-Pieterszaal in de Brugsesteenweg”, opent Jens Vercruysse van voetbalclub Sportvrienden Kuurne. “Hoewel de capaciteit van de Sint-Pieterszaal heel wat minder is dan zaal Kubox, gaan we er toch opnieuw een leuk feest van maken. We mikken op zo’n 150 à 200 bezoekers. Graag wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken om een warme oproep te lanceren naar iedereen die langs wenst te komen, om zich zo duivels mogelijk uit te dossen. De toegang tot de wedstrijden is gratis. Wie een drankkaart wenst aan te schaffen, kan zowel cashloos als met contant geld betalen. De deuren openen telkens een uur voor aanvang van de wedstrijd. Ook de allerkleinste fans van onze duivels zijn meer dan welkom.”

Aankleding

Om alles in goede banen te leiden, voorzien de organisatoren per wedstrijd een 20-tal personen. De eerste keer dat de Sportvrienden onze Rode Duivels op groot scherm brachten, dateert alweer van in 2008. De ervaring die ze gedurende al die jaren opbouwden, zullen ze ook nu aanwenden om alles vlot te laten verlopen. Om de WK-sfeer zo goed mogelijk tot bij de supporters te brengen, zal de Sint-Pieterszaal voor de gelegenheid helemaal worden aangekleed als steun voor onze Rode duivels. Tot op heden gepland: België-Canada op woensdag 23 november om 20 uur, België-Marroko op zondag 27 november om 14 uur, Kroatië-België op donderdag 1 december om 16 uur. (BRU)