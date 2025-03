Ward (29) staat achter de tapkast van ‘Bij Julo’: “Ik wil de ziel van het café behouden”

In het centrum van Moen staat Ward Libberecht achter de tapkast van café ‘Bij Julo’. Een eerder vreemd zicht, een jongeman van 29 die een café uit de jaren 50 runt. Julo was destijds een getalenteerd beroepsrenner en hield er samen met zijn echtgenote café. Ward wil er de sfeer van weleer behouden. Je kan er dus niet enkel terecht voor een heerlijk streekbiertje maar ook voor een portie nostalgie.

Het café bestaat al van begin jaren 50, maar toen onder de naam ‘De Sportwereld’. Het werd opengehouden door Jules Depraetere en zijn echtgenote Denise. “Julo, zoals Jules door iedereen genoemd werd, was een beroepsrenner die mooie resultaten behaalde. Hij won ook geregeld op de wielerpiste die er toen in Moen nog was. Na zijn wielercarrière ging hij werken bij de firma Bekaert. Hij stierf in 2005. Zijn echtgenote hield het café nog een tijdje open”, vertelt Ward de voorgeschiedenis van ‘Bij Julo’.

Na het overlijden van Denise kwam het café te koop te staan. “Het was in 2017 en toen stopte ook het café Oud Gemeentehuis, een goed draaiend café-restaurant. Mede daardoor rijpte bij mijn vader het idee om café De Sportwereld te kopen. Toen we binnenstapten, was het alsof de tijd was blijven stilstaan, alles stond er nog zoals vroeger met als thema het wielergebeuren.”

In de beginjaren was het café enkel bij bepaalde gelegenheden open en al vlug volgde de coronaperiode. “In de zomer van 2021 werd alles wat losser en kenden we de knaldrang. Het café was dan ook de hele zomer open en kon op heel wat succes rekenen.”

Authenticiteit

Ondertussen werd de naam van het café gewijzigd in ‘Bij Julo’. De sfeer en authenticiteit werd er behouden. “Het is zeker niet de bedoeling om hier grote veranderingen door te voeren. Wel werd de elektriciteit volledig vernieuwd, maar de oude schakelaars zijn blijven hangen al doen ze geen dienst meer. Dit geldt ook voor de oude zekeringskast. Behalve onderhoudswerken blijft alles hier dus zoals vroeger. De ziel moet blijven, daar zal ik zeker over waken”, vertelt Ward met volle overtuiging.

In de beginjaren werkte Ward fulltime in het café, maar nu weet hij dit te combineren met zijn werk bij een hoeveslagerij in Bossuit.

“Dit is een volkscafé, voor jong en oud en voor mensen van alle stand”

De cafébaas zegt een heel divers publiek te hebben. “Dit is ook de bedoeling van een volkscafé, toegankelijk zijn voor jong en oud en voor mensen van alle stand. Mijn oudste klant is 91 jaar en komt steevast elke woensdag iets drinken, anderzijds heb ik wel wekelijks iemand die hier voor het eerst een voet binnenzet.”

Met de voorjaarsklassiekers in het verschiet, zal het drukker worden. “Dan komen heel wat buitenlandse wielerliefhebbers genieten van een streekbiertje. Vorig jaar waren dit vooral Britten. Enkele weken terug mocht ik al een Spaanse dame verwelkomen. Het is dus duidelijk dat de combinatie van de sfeer, het decor en de streekbieren, werkt.”

Streekbieren én geuze

Het café is inderdaad ook gekend voor de streekbieren. “We hebben alle bieren van Bockor, ook al een plaatselijke brouwerij, maar daarnaast schenken we ook biertjes van kleinere brouwerijen zoals De Ranke, Het Verzet, de Circusbrouwerij uit Zwevegem of van Alvinne uit Moen zelf. Ik ben ook fan van geuze, dus dat mag zeker ook niet op de kaart ontbreken.”

Vorige maand, ter ere van het 20-jarig bestaan van Google Maps, werden de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht. Dit gebaseerd op het aantal reviews en de gemiddelde beoordeling. In de categorie ‘Best beoordeelde cafés’ van België, eindigde ‘Bij Julo’ op een mooie achtste plaats. Een nieuwsje dat Ward nog niet wist, maar hem gelukkig en fier maakte.