Vrijdag trakteert ’t Paleitje: “We klinken op het nieuwe jaar”

Nog geen plannen om het weekend in te zetten? Zaakvoerders Mathieu Delberghe (33) en Jens Borrezee (30) van eetcafé ’t Paleitje aan het oud gerechtsgebouw klinken vrijdag 5 januari op het nieuwe jaar.

“Tussen 17.30 en 20.30 uur is het eerste glas van ons, pils of cava. We voorzien doorheen de avond wat gratis hapjes, maar we komen vooral samen om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten”, klinkt het op hun sociale media. Vanaf 21 uur voorziet Mathieu ‘dj Thieu’ de deuntjes.

’t Paleitje bevindt zich op de hoek van de Burgemeester Nolfstraat en de Koning Leopold I-straat. Het eetcafé is open van 10 tot 1 uur, op zaterdag vanaf 16 uur. Gesloten op maandag en zondag.