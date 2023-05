Volkscafé ‘t Oud Gemeentehuis in Pittem: master economie Tim Van Keer koos voor caféloopbaan

Tim Van Keer (43) belandde twee jaar geleden in ‘t Oud Gemeentehuis, nadat hij jarenlang marketingmanager was geweest. De Oostkampenaar heeft zijn eigen visie op het runnen van een café. En ondertussen is hij ook goed ingeburgerd in Pittem, een gemeente die hij eigenlijk niet kende.

Tim Van Keer heeft een master economie op zak en was ook 17 jaar lang marketingmanager bij een kunststofverwerkend bedrijf. “Een internationale firma, ik vertoefde dus ook veel in het buitenland. Nadat ik vertrok bij mijn vorige werkgever, kreeg ik heel wat aanbiedingen uit de sector. Maar het ging opnieuw om internationale banen en daar had ik geen zin meer in.”

Met zijn ex-vriendin Malika Naeyaert hielp hij ondertussen in café Vogelzang in Oostkamp. “Haar mama Annick Naert heeft met De Zwarte Leeuw ook een café in Torhout. Het zat daar dus wat in de familie. Samen met Malika heb ik ook twee kindjes: Marie-June (8), die in juni geboren is, anders was het Marie-July geworden”, lacht Tim. “En Jack, die is ondertussen zeven geworden. Nadat we uit elkaar gingen, hebben elk om de week de kinderen. Toen ik te horen kreeg dat dit café hier over te nemen stond, hapte ik toe. Ik kan hier immers ook met de kinderen boven het café wonen.”

Dorpsmentaliteit

Carine Cools hield 22 jaar lang het café open. “Zij verkocht het gebouw, dat ik dus nu huur. Met de eigenaar heb ik een goede band, hij heeft ook al veel voor mij gedaan. Op een bepaald moment swingden de energieprijzen de pan uit, hij legde op zijn kosten zonnepanelen, zelf plaatste ik een pelletkachel. Het waren harde tijden, temeer omdat ik nog maar net gestart was. Maar we konden het hoofd boven water houden.”

“Pittem is echt een supergemeente; ik jeun me hier enorm”

Ook dankzij Carine en haar man Chris Wallaert. “Zij zorgden dat alle verenigingen die hier huisden ook aan boord bleven. Carine kaart zelf mee in ‘101 Uit’ en Chris is voorzitter van de dartsclub De Toogpikkers met een 20-talj leden. Ook loopvereniging Forza8740 is hier nog trouwe gast. We hebben twee minivoetbalteams, de ‘Carinetjes’ en ‘Uit Sympathie’ en na de matchen op vrijdag zakken zij in het seizoen naar hier af.”

Hoewel Tim niemand kende in de gemeente, raakte hij vlot geïntegreerd. “Op dat vlak is Pittem een supergemeente. Weet je, ik jeun me hier ondertussen meer dan in mijn eigen gemeente. Hier heerst nog een dorpsmentaliteit. De mensen vormen een hechte gemeenschap en eens je daarin geraakt, ben je vertrokken. Ik heb hier ondertussen ook al heel wat vrienden gemaakt.”

Maandagspintje

Tim runt niet enkel zijn eigen café, hij loopt ook wel eens langs bij de collega’s. “In de dorpscafés kennen ze me hier al allemaal. Ik gun mijn collega’s uiteraard ook iets en je ziet dan ook eens hoe zij de zaken aanpakken, even stelen met de ogen.”

Op maandagvoormiddag is ‘t Oud Gemeentehuis nog open. “Tot ongeveer 13 uur, wie dan een pintje bestelt krijgt er gratis een maandagspintje bij. In de namiddag sluit ik en ik ga pas op woensdag om 16 uur open. De andere dagen van de week open ik om 10 uur, op zondag om 9.30 uur. Maar ik blijf wel doorlopend op en vaak tot een stuk na middernacht.”

Omdat hij het café hoofdzakelijk alleen open houdt, heeft Tim geen tijd om eten te serveren, maar dat belet niet dat hij zijn vaste klanten niet verwent. “De clubs die hier komen weten dat wel, eens kippenvleugeltjes, een kaasje, kleine pizza’s,… En op zondagvoormiddag zijn er aperitiefhapjes. Dat brengt ook sfeer en gezelligheid mee in het café.”

Het café zelf beschikt over een zaaltje dat kan afgesloten worden, maar dat ook ruimte biedt aan de dartsclub. “Maar de meeste klanten zitten het liefst aan de toog of in het café zelf. En in de zomer buiten natuurlijk. Er kunnen 50 mensen zitten en het is op de markt natuurlijk mooi zitten. In horecatermen zouden ze het een A-locatie noemen, maar op de markt hier in Pittem moet je eigenlijk nooit zijn. Er is hier ook weinig autopassage, van de andere kant heb ik het geluk dat hier fietsroutes passeren, zo belandden hier ook wel eens mensen van een stukje verder hier op het terras.”

“Karma is mijn vriend”

“In mijn winters draai ik op mijn verenigingen, in de zomer op mijn terras. Ik beloop dat allemaal in mijn eentje, maar als het te druk wordt, steekt iemand van de verenigingen al eens een handje toe. Ik geloof in karma, dat is een van mijn beste maten. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zei mijn moeder altijd. Dat werkt goed voor mij en ik voel me daar goed bij. Ik zie me dit ook nog een tijdje doen, maar ik hoop dat het moeilijkste achter de rug is. Want op een bepaald moment verdiende ik er niets aan en ging alles naar energie en huur.”

De naam van het café behield Tim. “Er moet hier ooit nog een kruidenierszaak met café gezeten hebben, met op de bovenverdieping het gemeentehuis. Maar ik vind het een supercafé, ook al door mijn klanten. Dat zijn allemaal gewone mensen die graag eens een babbeltje slaan met een ander.”

Zatte verhalen

Uit de kraan stroomt Jupiler, maar op de kaart staan ook nog heel wat streekbieren. “En maandelijks trachten we ook eens een specialleke te lanceren, we werken ook samen met de lokale brouwerij Maenhout en ook de Tieltse biertjes serveren we hier.”

Gefeest wordt er ook wel af en toe in het café. “Uiteraard ook met Zotte Maandag maar ook spontane of verjaardagsfeestjes. Zotte verhalen? Nee, maar soms wel zatte verhalen”, lacht Tim tot besluit.