Volkscafé De Pauw draait iedere dag volle bak: “Ons geheim? Een sterk team en de glimlach van Nang”

Eind dit jaar bestaat café De Pauw tien jaar al gaat de geschiedenis terug naar de 19de eeuw. Uitbater Danny Huyghebaert staat straks al 40 jaar in de horeca, de glimlach van zijn echtgenote Nang Nhgetwe doet in het café de rest.

Danny Huyghebaert (62) is uit Oostnieuwkerke afkomstig, hij groeide op in de handelszaak van zijn ouders waar nu café ‘t Lepelke is gevestigd. Na zijn studies aan het Klein Seminarie in Roeselare had hij met zijn toenmalige partner één doel voor ogen: een eigen horecazaak. “We draaiden twee jaar lang bij onze werkgever dubbele shifts om genoeg te sparen. En op 24 oktober 1984 konden we van start in de Stationsstraat met De Punch. Daar werd toen vooral New wave gespeeld, maar op duur hadden we daar te veel klachten wegens geluidshinder, waardoor we de switch maakten naar Ramses II. Daar trachtten meer de gewone dancingfanaten aan te trekken en dat sloeg ook meteen in als een bom.”

“Ik denk wel al eens aan stoppen, maar ik heb een jonge vrouw…”

Het betekende start van de horecacarrière van Danny, sinds vorig jaar is het pand nu verkocht en komen er twee woningen die uitgeven op de Stationsstraat en de Hondstraat. Ondertussen zette Danny ook zijn schouders onder De Pekker dat in de plaats van De Sterre kwam en startte hij voor zijn zoon ook op in De Playa. “Alexander werkte in het begin mee tot hij oud genoeg was om de zaak over te nemen.”

Karakteristieke trap

Danny’s andere zoon Matthias runde in Oostnieuwkerke lang een frituur, die hij nu laat uitbaten. Het horecabloed heeft zich dus verder gezet in de volgende generatie. In december 2013 opende Danny café De Pauw op de hoek van de Grote Markt en Ketelstraat, de plaats waar vroeger café New York was. “We wilden een andere naam, hadden iets in gedachten, maar toen we de borden aan de gevel wegnamen zagen we oude naam weer opduiken: de Pauw. Hier in het café hangt nog een foto uit 1896 waarop die naam te zien is.”

De Pauw is een Bavik-café, maar Danny nam de inrichting zelf voor zijn rekening. “Onze trap hier in olmenhout springt misschien het meest in het oog. Hij komt uit een kasteel en deed dienst voor de personeelsingang, nu zou het onbetaalbaar zijn om er zo eentje te laten maken in die houtsoort.”

De intrede van Nang

De wenteltrap leidt naar de toiletten boven. “Maar ook beneden hebben we wc’s, voor wie wat minder goed te been is. Om welke reden dan ook”, lacht Danny.

Café De Pauw is ondertussen allicht het best draaiende café van Izegem geworden. “We zijn iedere dag open vanaf 10 uur, op zaterdag voor de markt zelfs al vanaf 8 uur. We zijn doorlopend open tot ‘s avonds, al zijn we geen nachtcafé zoals het in mijn vorige zaken wel het geval was. Maar dat is ook de evolutie van de tijd. Vroeger had ik met Ramses II een dancing, om 18.30 uur was het al volle bak. Nu gaan de jonge gasten maar meer op pad als middernacht nadert.”

“We zijn er na corona zelfs nog sterker uit gekomen”

In 2017 was er ook de intrede van Nang Ngehtwe (42), de echtgenote van Danny. Hij leerde ze op reis in Myanmar kennen, sinds 2010 woont ze ook in ons land. Het koppelt huis nu erg landelijk in Ardooie. “Ik heb eerst nog enkele jaren in de frituur van Danny’s zoon gewerkt, in 2017 ben ik naar het café gekomen.”

En meteen kon ze mee haar stempel drukken. “Haar lach en haar vriendelijkheid doen veel.” Danny en Nang doen dit uiteraard niet in hun eentje. “In totaal hebben we een team van 12 mensen. Een sterk team, dat mogen we zeggen. Er is bij ons geen verloop, ook al omdat we onze mensen met respect behandelen.”

Reisje met personeel

En niet te vergeten, ieder jaar gaat het hele team op reis. “Alle fooien die in het varkentje gaan worden gespaard, Danny legt dan de rest op. We waren eerder al in Egypte, de laatste keer was Cyprus onze bestemming. Het zijn dan ook de enige vier of vijf dagen dat we gesloten zijn, er is immers niemand om open te houden.”

Na corona kreeg De Pauw ook een extra groot terras. “Er kunnen 40 mensen overdekt zitten en nog eens 50 mensen buiten. Op marktdagen zit dat stampvol, maar ook op andere dagen mogen wij niet klagen. Na corona zijn we er eigenlijk nog sterker uit gekomen, wij ontspringen de dans wellicht wat als ik collega’s hoor praten.”

beetje toneel spelen

De Pauw is een echt volkscafé. “Je kan hier immers terecht voor een pint of koffie, maar we staan ook bekend om onze lekkere cocktails en betere wijnen. Nang heeft een opleiding tot restauranthouder gevolgd en weet een goed wijntje wel te smaken. We serveren hier ook nog tapas.”

Het publiek is ook zeer divers. “Van alle leeftijd en ook veel mensen van buiten Izegem. De mensen kunnen hier ook altijd terecht voor een babbel. Met andere klanten, maar ook van ons krijgen ze een vriendelijk woord. Mensen onderschatten soms een job in de horeca, maar je moet van veel markten thuis zijn en met iedereen wat kunnen mee praten. En ja, soms ook wat toneel spelen en meegaan in het verhaal van de mensen.”

Veel vaste klanten

In De Pauw wordt aan bloemschikken gedaan en met de Pauwkes is er een maandelijkse kaartclub. “En volgend jaar zullen we ook nog een minivoetbalteam hebben dat hier lokaal zal houden.”

Maar de sterkte van het café zijn ook de vaste klanten, Nang kent die ook allemaal bij naam. “We hebben er heel veel die op hun vaste momenten komen en die mensen kennen elkaar op de duur ook allemaal, ze leven ook met elkaar mee als er iets scheelt. Maar er kan evengoed leute gemaakt worden of eens goed gezeverd zijn.”

Een feestje of niet?

Volgend jaar zal Danny al 40 jaar in de horeca actief zijn. Hoe lang denkt hij nog door te gaan? “Stoppen komt al eens in mijn gedachten, maar ik heb een jonge vrouw en die wil wellicht nog een tijdje doorgaan. Ik ben een fervent reiziger, was als toerist al in meer dan 90 landen en zou graag nog de 100 halen. Dat moet ik ook niet al te lang meer wachten om er mee op te houden…”

Eind dit jaar bestaat café De Pauw onder het bewind van Danny en Nang dus tien jaar. “Of we iets zullen doen? Ik denk het niet…” Nang: “Jawel, we zullen zeker een feestje bouwen.” Afwachten dus tot december om te zien wie aan het langste eind trekt. Het café ging op sinterklaasdag 2013 open.