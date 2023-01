Volkscafé De Novene (Zwevezele) ligt pal naast de kerk: “Minder volk naar de mis sinds Luk Brutin geen pastoor meer is”

Pal naast de Sint-Aldegondiskerk ligt café De Novene. Uitbaters zijn William Vantyghem en Dirk Vanderbeke die ook nog een café in Ruddervoorde runnen. “Straks willen we het wat kalmer aan doen en het café hier staat eigenlijk over te nemen”, zegt het koppel net voor ze afreisden naar Benidorm.

In 2011 werden William (50) en Dirk (60), respectievelijk afkomstig uit Maldegem en Lissewege, de nieuwe uitbaters van café De Novene. “Het heeft een korte periode leeg gestaan, maar toen we hoorden dat het over te nemen was, zijn we er direct op gesprongen. Omdat het wat tijd vergde om alles in orde te krijgen, is het in totaal een drietal maanden gesloten geweest.”

“Mijn leven heeft vier dagen aan een zijden draadje gehangen”

“Maar van zodra we weer de deuren openden, mochten we niet klagen van het volk. Maar we moeten ook toegeven dat er in die 12 jaar heel wat veranderd is. Vroeger waren we soms open 4 of 5 uur in de morgen, nu zijn we meer geëvolueerd naar een dagcafé. Toen we startten, waren er mensen die zeiden: ‘Dat gaat nooit lukken, twee mannen samen…’ Maar ondertussen doen we het dus al meer dan een decennium.”

Café De Klakmolen

In Baliebrugge, een gehucht van Ruddervoorde, hebben ze nog een tweede café. “Baliebrugge kent iedereen van de cross in Ruddervoorde, er is ook maar één café meer: De Klakmolen. Vroeger moet er naar verluidt een molen gestaan hebben waarvan de wieken geluid maakten. Daar in het café wordt nog meer gekaart en gebiljart en er is ook een vinkenmaatschappij. Hier in De Novene hebben we met ‘Klein maar dapper’ ook een kaartclub, een spaarkas en een vinkenvereniging die het seizoen altijd start in café Zeswege en na 1 mei naar hier komt. Onze beide cafés hebben ook zowat hetzelfde publiek. Er komt hier wel eens een jonge gast binnen, maar over het algemeen is het een iets ouder publiek. En in de ruim tien jaar dat we bezig zijn, zijn er natuurlijk al behoorlijk wat mensen gestorven. Ook corona heeft geen deugd gedaan aan onze sector.”

“De carnavalsstoet passeert hier op zondag 19 februari opnieuw voor de deur”

William en Dirk wisselen ook soms van café en staan er op bepaalde momenten ook samen in. Maar ondertussen kampten ze met wat gezondheidsproblemen. “We hebben beiden al te veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis”, vertrouwt Dirk ons toe. Bij William scheelde het niet veel of hij haalde het niet. “Mijn leven heeft vier dagen aan een zijden draadje gehangen, maar ondertussen ben ik genezen verklaard.”

In de ban van carnaval

De naam café De Novene is er al sinds jaar en dag. “We liggen hier naast de kerk, het verwijst naar de Noveenkaarsen.” Of de negen dagen bidden die vroeger meer in zwang was. Een café naast de kerk was vroeger een garantie op veel volk. “Maar dat is natuurlijk veel verminderd. We hebben hier nu wel enkele mensen die na de mis hun pintje komen drinken, maar met de vroegere pastoor (Luk Brutin, red.) kwam er een veelvoud hier naar de mis, toen leefde dat hier echt. Hij geeft nu naar verluidt nog één keer per maand een mis in Ardooie waar heel wat mensen naar toe trekken, maar hier is het heel kalm geworden.”

Op 19 februari zal het net niet kalm zijn, dan is Zwevezele weer in de ban van carnaval. “Ja, dat leeft hier nog altijd. De avond voordien is er een kroegentocht, maar daar doen wij niet meer aan mee. Het was ons ook wat te hectisch. Maar op zondagmorgen om 9 uur hebben we wel de mensen die het nachtje doorgetrokken hebben en aan hun dagje carnaval beginnen. De stoet passeert hier voor de deur, het is dan uiteraard een hele dag volle bak. Leuk, maar we zijn altijd blij dat het gedaan is ook, want het is best een zware dag.”

Elixir d’Anvers in trek

De Novene is een echt pintencafé. “Hier worden meest pintjes gedronken, we zijn een Primuscafé, ook de sterkere bieren van Haacht doen het niet slecht. En er wordt ook al eens een Duvel gedronken. En ik maak hier nu ook reclame voor Elixir d’Anvers. Dat is ook weer in, verrassend hoeveel dit gedronken wordt.”

In het café wordt ook eten geserveerd. “Een croque monsieur of een spaghetti, de simpele zaken.” Ook gerookte zalm wordt er te koop aangeboden. “Die rookt Dirk niet zelf, maar de wijting droogt hij wel zelf, een hele klus. Maar er is zeker nog een publiek voor.”

Op woensdag en donderdag hebben William en Dirk hun weekend en zijn hun cafés gesloten. “Vrijdag, zaterdag en dinsdag gaan we om 10 uur open, op zondag en maandag vanaf 9 uur. Telkens tot het volk weg is, op dinsdagavond sluiten we wel al om 19 uur. In 2025 mag Dirk met pensioen. Bedoeling is dat we tegen dan hier een overnemer gevonden hebben. Komt die eerder, dan is dat ook goed. Dan zullen we het bij één café houden”, zegt het koppel dat wat verder in de Brugstraat een privéwoonst heeft.

Het café is nog tot 2 februari gesloten, het koppel is op reis naar Benidorm. “Nee, niet om de cross mee te pikken, maar gewoon om wat uit te rusten. Onze gezondheid heeft het al hard te verduren gekregen. Op vrijdag 3 februari gaan we weer open en stomen we ons klaar richting het carnavalsweekeend.”