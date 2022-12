Veiligheidschef Eric Deprez over 20 jaar Dancing Olympia: “Ruzies werden in de garage uitgepraat en Raph sprak de schorsingen uit”

Als het over dancing Olympia gaat, dan kan Eric Deprez er meer dan een woordje over mee praten. Gedurende de twee decennia dat de dancing floreerde, stond Eric er mee in voor de algemene veiligheid. “Vaders konden er hun dochters met gerust gemoed afzetten.”

Eric Deprez (66) is nu nog actief als gids in het Bierkasteel, maar was jarenlang militair. In het weekend stond hij tussen 1980 en 2000 ook mee in voor de veiligheid in dancing Olympia. “Dirk (Vannieuwenhuyse, zoon van Raph en Marietta, red.) was een goede vriend van mij. Ik was daar ieder weekend op post, ik kan me niet herinneren dat we er eentje over geslagen hebben. De dancing was ook het jaar rond open. Als Raph en Marietta eens op reis waren, dan namen wij over.”

Vanaf dag één was het volle bak in Olympia. “Sociale media bestonden nog niet, maar de tamtam deed toen zijn werk. Dat lukt hoor, in geen tijd wist iedereen waar Olympia lag en waarvoor het stond. En veel Izegemnaars waren er nog gaan zwemmen en vervolgens een pintje gaan drinken bij Marietta. Zij zou ook later de toog doen met haar schoondochter Chantal. Dat was eigenlijk het zwaarste werk. Vergeet niet dat daar meer dan duizend mensen binnen zaten en dat al die glazen handmatig afgewassen moesten worden. Dat gebeurde nog de nacht zelf, alles stond klaar om de dag erop weer open te gaan.”

File tot aan Vijfwegen

Dancing Olympia had vaste portiers. “En daar hoorde ik niet bij, maar we sprongen wel bij waar nodig. Weet je, wat je nu in de film over de Zillion ziet, zijn eigenlijk allemaal dingen die niet mochten gebeuren. En die wij ook niet toelieten. Je mag niet vergeten dat, als er iets op til stond, wij er als de kippen bij waren om daar de lont uit te trekken. Maar je kan uiteraard niet verhinderen dat er eens ruzie is, dat is altijd zo als je heel wat mensen samen zet.”

“Geloof me. Het feit dat je niemand meer mocht weigeren is mee het einde geworden van de dancings”

Maar bij dancing Olympia hadden ze zo hun eigen reglement voor wie het te bont maakte. “Eerst werden de beide partijen in de garage geroepen, werd het uitgepraat. En Raph mocht dan de straf uitspreken. Soms mocht je een week niet binnen, wie we liever niet meer zagen, werd levenslang de toegang ontzegd. En geloof me, het is wellicht ook mee het einde van de dancings geworden. Je mocht op de duur niemand meer weigeren, waardoor je ook geen controle meer had.”

Maar in dancing Olympia zat het dus goed met de veiligheid. “Toen de deuren open gingen, dat was rond 20 uur, stond er al een lange rij aan te schuiven, haast tot aan het kruispunt van de Vijfwegen. En iedereen bleef netjes achter elkaar. En ’s nachts was er dan een tweede file voor de deur, dan kwamen de vaders hun dochters halen. Zo rond 1 uur of iets later, maar het gebeurde dat die nog even binnen kwamen om een pint te drinken, terwijl de kroost nog verder kon dansen.”

Dracula in doodskist

Ook Eric geniet nog met fonkelende ogen van de feestjes die toen georganiseerd werden. “Het verhaal van de Sint die van zijn paard viel, dat is hier al gedaan in eerdere artikels. Wel, ik zat in dat kostuum.”

Je had ook van die figuren die mee de sfeer in de dancing bepaalden. “Zo had je Geert Casteleyn, Geert van de Euroshop zoals we hem noemden. Hij kon swingen als geen ander, iedere zondag stonden de vrouwen in rij om met hem te dansen. Maar op een horrorparty hebben we hem ooit eens helemaal als Dracula geschminkt en in doodskist binnen gevoerd. Die thema-avonden waren fantastisch. Eén keer moesten we ingrijpen. Voor die horrorparty hadden we een tunnel in karton gemaakt waardoor de feestvierders moesten kruipen. We hadden ook slachtafval op de kop kunnen tikken dat we in speciale nissen gelegd hadden. Maar door de warmte van de belichting hebben we snel dat afval moeten verwijderen, de stank was niet te harden”, lacht Eric.

Oudejaarsfeestjes

Topherinneringen, net als de oudejaarsfeestjes. “Als we afsloten, lag er een halve meter confetti op de vloer. “Een kwartier voor middernacht legden de garçons voor een half uurtje het werk neer. Het was toen immers levensgevaarlijk om je met je plateau door de menigte te begeven, iedereen ambrasseerde er elkaar, de kans dat je heelhuids met je drank door die massa zou geraken was nihil.” Op die oudejaarsnachten was het ook alle hens aan dek. “Er stonden mensen voor de deur te wachten, als er vijf naar buiten gingen, konden we vijf andere binnen laten.”

Ook Eric zal van de partij zijn op de Back to Olympia-party. “Het zal vooral een blij weerzien zijn met heel wat oude klanten. Veel mensen die door de jaren heen ook vrienden geworden zijn.”