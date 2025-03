Vaste medewerker van volkscafé D’Oude Glorie Toon (25) neemt deel aan Marathon des Sables: “Ik probeer wekelijks 120 kilometer te lopen”

Toon Lamote (25), vaste medewerker in volkscafé D’Oude Glorie in Roeselare, waagt zich op jonge leeftijd aan een erg zware sportieve uitdaging. Hij neemt in april deel aan de Marathon des Sables, de bekende woestijnultramarathon door de Sahara in Marokko. “Ik besef maar al te goed dat ik mezelf daar een paar keer zal tegenkomen.”

Wekelijks tapt hij honderden pintjes achter de toog van het populaire volkscafé D’Oude Glorie in de wijk De Ruiter in Roeselare, maar in zijn vrije tijd zet Toon Lamote het meer en meer op een lopen. De inmiddels 25-jarige Roeselarenaar, die momenteel in Brugge woont, bleek al van kinds af aan talent te hebben voor atletiek. “Ik voetbalde een tiental jaar bij KSV Roeselare, maar nam ook deel aan schoolcrossen. Daar behaalde ik best wel mooie resultaten”, zegt hij. Toon sloot zich aan bij atletiekvereniging AVR. Een zware blessure gooide echter roet in het eten, waardoor hij enkele jaren minder sportte.

Kracht gehaald uit lopen

Tijdens de coronacrisis vond Toon de liefde voor het lopen terug. “In 2020 overleed mijn moeder. Tijdens mijn loopjes kon ik goed nadenken over hoe ik mij voelde. Ik ging als het ware met mijn problemen op pad en haalde daar wel kracht uit. Al snel bleek dat ik best wel lang kon blijven lopen.” Vorig jaar ging Toon aan de slag in café D’Oude Glorie. Hij groeide er inmiddels uit tot een bekend en vast gezicht. “Van zaakvoerder Johan hoorde ik dat hij vroeger nog deelgenomen heeft aan twee Ironmans. Het inspireerde me, ik begon ook te dromen van uitdagende sportprestaties.” Toon, die ook graag reist, nam vorig jaar deel aan de Balkan Trail en liep een marathon in Cyprus uit.

“Ja, ik ben nog jong. Maar ik wil niet meer wachten om deze uitdaging aan te gaan”

Toen een klant in het café vertelde over zijn deelname aan de Marathon des Sables, wist Toon wat zijn volgende groot doel zou zijn. “Ik was vroeger erg onder de indruk van Tom Waes zijn deelname aan de woestijnmarathon. Ik kende de wedstrijd dus wel. Ja, ik ben nog maar 25. Voor velen lijkt het misschien vroeg dat ik deze uitdaging wil aangaan. Ik voel me nu echter erg fit en wil niet wachten om dit avontuur aan te gaan.”

120 km per week

Maar Toon gaat bij zijn deelname niet over één nacht ijs. Inmiddels is hij zich al maanden aan het voorbereiden op de meerdaagse woestijnultramarathon. De 39ste editie van de Marathon des Sables start op 4 april. De deelnemers leggen in totaal, verspreid over 6 etappes, 250 kilometers af. “Ik bereid me voor op het ergste. De voorbije maanden heb ik me verdiept in de Marathon des Sables.”

Inmiddels weet hij perfect wat hij allemaal zal meenemen in zijn rugzak en staat zijn voedingsstrategie op punt. “In Leuven deed ik een test om te zien hoe ik reageer op hoge temperaturen. Daarnaast zijn natuurlijk ook de trainingen erg belangrijk. Ik probeer wekelijks zo’n 120 kilometer te lopen”, aldus Toon, die ook nauwgezet het advies van zijn coach Mathias Hoornaert opvolgt.

Geen alcohol

Naast die trainingen moet er natuurlijk ook nog gewerkt worden. “De combinatie met mijn job in D’Oude Glorie is pittig, maar het lukt om ’s ochtends voor het werk nog mijn training af te haspelen. In het café blijf ik constant bezig. Ik heb het gevoel dat dit net goed is. Ik drink nu ook al even geen alcohol meer, waardoor ik me een pak frisser voel.”

Toon vertrekt eind deze maand al naar Marokko om er enkele dagen te acclimatiseren. “Ik besef maar al te goed dat ik daar mezelf meermaals zal tegenkomen. Dit wordt zowel op mentaal als fysiek vlak een enorme uitdaging. Mocht dit lukken, dan probeer ik in de toekomst misschien wel eens de Spartathlon.”