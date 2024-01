Vandaag gaat Café De Sportwereld op Bellegemplaats open

Vrijdag 5 januari vanaf 17 uur heet Sylviane Planckaert iedereen opnieuw welkom in het iconische Café De Sportwereld op Bellegemplaats 12. “Een nieuw jaar, een nieuw begin!”

Voorheen was het pand enkel toegankelijk voor bezoekers van de nabijgelegen brouwerij Omer Vander Ghinste. Niemand minder dan horecaboegbeeld Sylviane Planckaert zal De Sportwereld runnen en keert daarmee terug naar haar roots. Haar grootmoeder Rachel Huyse baatte het volkscafé uit van 1938 tot begin jaren ’60. “Dit wordt mijn laatste rit, de cirkel is rond nu ik eindig waar het begonnen is, maar ik ben wel van plan er nog iets gezellig en leuk van te maken met een zomers terras – waar centraal trouwens nog steeds de notelaar staat die haar oma heeft geplant -, Franse chansons, boterhammen met gehakt, witte pens, kaas en salami, en uiteraard het hele gamma van de brouwerij op de kaart.”