Vanaf vrijdag 24 november gaan de luiken van de kerstchalets op het Stationsplein open: vier vaste waarden en één nieuwkomer

Vrijdag 24 november openen de vijf chalets op het Stationsplein de luiken, tot zondag 7 januari kun je er terecht om de eindejaarsvibes op te snuiven. Onder de chalethouders heel wat ervaren mensen, maar ook één nieuwkomer die het wat atypisch wil aanpakken.

De opstelling van de chalets is wat anders dan andere jaren. Dit keer staan ze niet in twee rijen, maar in U-vorm opgesteld waardoor er een gezellig binnenpleintje wordt gecreëerd en het kerstdorpje zo ook zo één geheel vormt met de horecazaken op het Stationsplein zelf.

Het koppel met de meeste ervaring is Sven Lagae en Saskia Lein van Mojo. “We waren er al bij toen we op de markt nog in die kleine stadschalets ons ding konden doen. Dat is ondertussen 15 jaar geleden, nu zijn we nog altijd op post.” Ook Wesley Seys is opnieuw van de partij om het koppel, dat straks afscheid neemt van het danscafé, te ondersteunen in de toch wel heftige eindejaarsperiode. Alle standhouders zijn zeven op zeven open, met natuurlijk de nadruk op de weekends en de eindejaarsdagen. “We serveren hier wat winterse dranken en een assortiment aan hapjes, maar omdat we ook onze ruimte maximaal willen aanwenden om mensen een plaatsje te geven, overdrijven we daar niet in. Maar we hebben nu al wat reserveringen van groepen, vaak collega’s die hier het eindejaarsverlof willen komen inzetten.”

Domino coverband

Kevin Caytan (West-Friet), die met zijn echtgenote en chaletpartners Hans Soenen en Dieter Delbecke opnieuw een dubbele chalet innemen met Den Hert, zijn de tweede in rij qua anciënniteit. “Onze eerste deelname dateert al van 2015, maar er werden door corona ook twee edities geschrapt. Wij kiezen inderdaad opnieuw voor een dubbele ruimte, dat vergt natuurlijk ook wat meer voorbereidingswerk. Zeker ook qua elektriciteit en inrichting.”

In Den Hert kun je opnieuw terecht voor teppanyaki en raclette. “Maar alles is op reservatie. Maar hier gewoon langskomen om te genieten van de sfeer en een drankje is uiteraard ook mogelijk.”

Er staan ook heel activiteiten op het programma. “Op 30 december komt de Domino Coverband opnieuw optreden, dat werd vorig jaar alvast een denderend succes.”

“Wij maken vooral promotie voor ons danscafé” (Ruben Martins, Loco)

Twee chaletuitbaters zijn er dit jaar voor de tweede keer bij, over hun eerste deelname vorig jaar zijn ze zeer tevreden. De broers Gregory Vandeweghe (café ‘t Hoekske Beveren) en Steve Grymonprez (Historic Dadizele) zijn dit keer weer van de partij met Les Frères. “We zijn hier in de mate van het mogelijke maximaal zelf aanwezig. Bij mij betekent dat dat mijn vrouw Delphine in Beveren de zaak runt, in Dadizele is ons moeder op post. Want we zijn tot bijna zeven pittige weken. In de weekends krijgen we natuurlijk extra helpende handen. Mijn broer is hier vaak ook de dj van dienst”, zegt Gregory. “Ons eetassortiment hebben we uitgebreid met tartiflette en voor de rest houden we het bij wat we vorig jaar al serveerden. En we voorzien ook thema-avonden, maar die kondigen we op tijd aan op onze sociale media.”

Mascotte Rudolph

Ook het jonge duo Alexander Plancke (Bistro Botanique) en Jens Spillebeen (Beste Frietjes) is aan de tweede deelname toe. “De inrichting van de chalet hebben we iets ander aangepakt, maar onze mascotte Rudolph is weer van de partij. Iedereen is hier uiteraard welkom, we hebben nu ook banken voorzien waar je wat kunt zitten. Maar gezien we vooral ook met dj’s werken, komt hier vooral een jonger publiek langs.”

De enige nieuwkomer in het gezelschap is Loco, het danscafé dat sinds augustus zijn intrek nam in het gebouw van De Loods in de Verwerijstraat. “Wij mikken iets minder op dat pure kerstgevoel, maar willen vooral ook ons café de nodige naambekendheid geven. Maar uiteraard willen we hier ook meewerken aan de leuke sfeer en ambiance”, zegt gerant Ruben Martins.