Uniek familieproject: kinderopvang omgetoverd tot volks eetcafé dat binnenkort tiende verjaardag viert

‘t Kaffeeet in Ledegem, dat volgend jaar de tiende verjaardag viert, is een vaste waarde in het Ledgemse horecalandschap. Het is waard Bert Langedock die met zijn schoonfamilie een carrièreswitch maakte vanuit de bouwsector. “Ik ga door zolang ik het graag doe.”

Bert Langedock (42) en zijn echtgenote Marieke Bouckenooghe (42) wonen met dochter Gooike (16) en zoon Gokke (14) naast het café dat ze uitbaten met de hulp van hun familie in de Rollegemstraat. “Mijn schoonpa, Francky Bouckenooghe die twee jaar geleden met Vaderdag overleed, wilde altijd wel eens café houden. Hij was elektricien en had hier achter het pand zijn loods. Waar nu het café is runde mijn schoonma Marleen Sioen een kinderopvang. In april 2014 zijn we, nadat we zelf haast alle verbouwingswerken voor onze rekening namen, met ons café gestart. Naast wijzelf en mijn schoonouders, stapte ook mijn schoonbroer mee in het project. Nu nog helpt hij vaak in het weekend.”

Het was Bert die zijn job als dakwerker liet voor wat die was en zich fulltime op de zaak stortte. Echtgenote Marieke geeft les in de lagere school in Rollegem-Kapelle waar ze voor het vijfde leerjaar staat. “En op drukke momenten doen we nog een beroep op flexijobs.”

Woningruil

Het café viel ook groter uit dan initieel bedoeld. “Er kan hier wel een 60-tal mensen zitten en buiten op ons terras ook nog eens zoveel. Als het hier volle bak is, is het dus ook best ruk.”

De naam Kaffeeet – dubbele ‘f’ en drie keer een ‘e’ – verwijst natuurlijk naar het feit dat je er kunt eten. “Enkel op vrijdag, zaterdag en zondag is de keuken open. We hebben een beperkte, maar verse kaart. Vooral snacks zoals spaghetti, panini’s, ribbetjes, een vispannetje en ook op tijd en stond een suggestie. Op woensdag en donderdag zijn we gesloten, op de andere weekdagen is uitsluitend het cafégedeelte open. Vanaf 11 uur blijven we elke dag doorlopend open, tot sluitingstijd. Dat kan eens 4 uur, maar evengoed trekken we net na middernacht de gordijnen dicht.”

Bert en Marieke, die van woning ruilden met hun (schoon)ouders, kunnen nu letterlijk van hun keuken in hun woning op het huisnummer 98 binnenstappen bij de buren van 96, ‘t Kaffeeet dus. “Dat heeft zijn voor- en nadelen. Als het druk is kan Marieke snel komen bijspringen, maar op vrije dagen ben je ook sneller geneigd om nog iets te doen in de zaak.”

Worre als leermeester

Bert had zelf wat horeca-ervaring opgedaan in het legendarische café Sint-Jan van de al even legendarische cafébaas Wouter ‘Worre’ Minne. In de kroeg in zijn gemeente Rollegem-Kapelle leerde hij de kneepjes van het vak. “Ik heb dan ook geen moeite gehad om me aan te passen, ik vond meteen mijn draai. En ik doe het nog steeds graag. Zolang dat het geval is ga ik ook gewoon door.”

De goedlachse Bert zorgt ook altijd voor wat entertainment vanachter zijn toog. Een grap en een grol zijn nooit ver weg. De gewezen voetballer van (de jeugd) van Winkel Sport en (de eerste ploeg) van Olympic Ledegem geeft ook spreekwoordelijk onderdak aan enkele minivoetbalploegen. “We hebben hier ons eigen team waar ik ook nog mee doe. Enkel als ze op donderdagavond spelen, maar ik moet toegeven dat ik een week stijf ben als ik nog eens meespeel. We zijn overigens gepromoveerd van de vijfde naar de vierde reeks… omdat er nu maar vier reeksen meer zijn… Ook andere minivoetbalploegen komen hier vaak over de vloer, ook de voetballers van Olympic Ledegem en de volleybalsters van MEVO, twee clubs die ik ook sponsor, springen hier wel eens binnen.”

Maar het café heeft ook twee eigen verenigingen, een kaartclub en een dartsclub, telkens met zowat 40 leden. “En er houden hier ook vaak fietsgroepen halt, niet uit Ledegem, daarvoor zijn we te dicht gelegen, maar van iets verderop.”

Pizzafoodtruck

Tijdens het weekend kan er dus gesmuld worden, in de week fungeert ‘t Kaffeeet als volks café. “We hebben voor beide een doelpubliek, maar het gaat meestal om vaste klanten. Ledegem is ook nog een cafégemeente, als ik snel even tel kom ik aan tien zaken.”

Op de bovenverdieping, met een aparte ingang, runt de schoonzus van Bert nu ook kinderopvang Bouckies. En zelf trekt hij er ook vaak op uit met zijn foodtruck. “Daarin bereid ik pizza’s. We hebben heel wat feestjes waarop we mogen te gast zijn. Zo staan we komend weekend op het Leegems Metal Fest. In ons café organiseren we per jaar ook enkele optredens.”

Tijdens de lockdowns kon je ook terecht in ‘t Kaffeeet voor afhaalpizza’s. “Corona, dat was eigenlijk echt om de muren op te rijden. In de eerste lockdown hebben we het huisje naast het café omgebouwd tot stockageruimte. We hebben ook een online quiz georganiseerd, waarbij de deelnemers een biermand en een pizza thuis bezorg kregen. Je moest in die periode erg creatief zijn om inkomsten te hebben. En van de vergoedingen die we van de staat kregen, blijft er niet veel meer over. We moesten bijna alles terugbetalen.”

En dat ze in ‘t Kaffeeet het hart op de goede plaats hebben, dat bewijst ook hun nieuwe project. “Vijf jaar geleden organiseerden we als een Gotcha, de winnaar van toen Joren Boute is nu de spelleider. Bij Gotcha moet je een andere speler van wie je de naam hebt gekregen trachten uit te schakelen, bij ons gebeurt dat door een wasknijper op die persoon te steken. Dat moet echter gebeuren zonder dat een derde persoon dat ziet. Er zijn ook twee ‘safe zones’, ons café en jeugdhuis Den Traveir. Daar zit je dus veilijg. We hebben in totaal 48 deelnemers die elk vijf euro hebben ingelegd. Wie als laatste overblijft is de winnaar en die krijgt de helft van de inleg, de ander helft gaat naar Rock Beats Cancer.”